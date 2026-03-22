दोस्त की बहन से इश्क करने की मिली सजा, पटना में बिट्टू हत्याकांड से हटा पर्दा
पुलिस ने बताया कि बिट्टू कुमार उर्फ पलकिया के भाई अभिजीत कुमार सिंह ने दानापुर थाने में लाली शर्मा उर्फ गौरव कुमार,नीतीश कुमार समेत तीन नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बिटटू घटना के तीन दिन पहले दिल्ली से आया था। वह दिल्ली में चालक था।
एसटीएफ और दानापुर पुलिस ने शनिवार को बिट्टू कुमार हत्याकांड के दो आरोपितों को पिपरा से गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में पता चला कि बिट्टू अपने एक दोस्त की बहन से प्रेम करता था। इसे लेकर दोस्त नाराज था और कई बार विवाद भी हुआ था। गिरफ्तार आरोपितों में दानापुर थाने के गोला पर दलदली रोड निवासी लाली शर्मा उर्फ गौरव कुमार और पेठिया बाजार निवासी नीतीश कुमार शामिल है।
पुलिस के अनुसार, 19 मार्च को दानापुर स्थित गुरुद्वारा घाट पर बिट्टू का लाली और नीतीश से बहस भी हुई थी। इसके बाद दोनों ने दोस्तों के साथ मिलकर बिट्टू कुमार को लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों दानापुर से फरार हो गए थे तथा पिपरा में एक रिश्तेदार के यहां छिपे हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि बिट्टू कुमार उर्फ पलकिया के भाई अभिजीत कुमार सिंह ने दानापुर थाने में लाली शर्मा उर्फ गौरव कुमार,नीतीश कुमार समेत तीन नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बिटटू घटना के तीन दिन पहले दिल्ली से आया था। वह दिल्ली में चालक था। वर्ष 2022 में भी इसी को लेकर उसके दोस्त से विवाद हुआ था। फिर वह दिल्ली चला गया। वहां से लौटने के बाद 19 मार्च को गुरुद्वारा घाट पहुंचा। जहां पहले से ही लाली, नीतीश समेत 12 युवक बैठे हुए थे। बहन से प्रेम को लेकर बिटटू का लाली और नीतीश से बहस हो गई। इसके बाद वह अपनी नानी के घर तकियापर चला आया।
तकियापर स्थित एक चाय की दुकान पर लाली और नीतीश को उसके दोस्त मिल गए। फिर दोनों ओर से विवाद हो गया। लाली कुमार, नीतीश और उसके दोस्तों ने मिलकर बिट्टू की जमकर पिटाई कर दी, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने दानापुर में सड़क जाम किया था। पुलिस ने इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।