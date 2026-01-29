दानापुर-बिहटा-कोइलवर एलिवेटेड फोरलेन कॉरिडोर कब तक बनेगा, यूपी-दिल्ली की दूरी होगी कम

संक्षेप: अभी पटना से बिहटा जाने में दानापुर, सगुना मोड़ और शिवाला जैसी जगहों पर भारी जाम मिलता है। अभी यहां की 25 किमी की दूरी तय करने में एक से दो घंटे लग जाते हैं। एलिवेटेड रोड तैयार होने के बाद यही सफर 20 से 25 मिनट में पूरा होगा।

देश का पहला दानापुर-बिहटा-कोइलवर एलिवेटेड फोरलेन कॉरिडोर पर वर्ष 2027 के जुलाई तक गाड़ियां फर्राटा भड़ने लगेंगी। इसका 45 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। 25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सड़क के लिए 389 पिलर खड़े किए जाने हैं। इनमें 350 पिलर तैयार हैं। 1969 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होनी है। इसके पूरा होने के बाद न सिर्फ पटना शहर को जाम से राहत मिलेगी, बल्कि पटना से यूपी और दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी। यह बातें एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बुधवार को दानापुर स्थित एलिवेटेड कॉरिडोर के पास संवाददाता सम्मेलन में कहीं।

दूसरी सड़क को जोड़ने के लिए सात रैंप बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर में सात रैंप बनेंगे। यह दूसरी सड़क को जोड़ेगी। दानापुर स्टेशन के पास चार, दो नेउरागंज और एक एयरपोर्ट से कोइलवर पर रैंप बनेंगे। दानापुर वाला रैंप की लंबाई सबसे ऊंची होगी। यहां का रैंप 25 मीटर ऊंचा होगा। इससे आवागमन आसान होगा।

कॉरिडोर का निचला हिस्सा पूरा हरियालीयुक्त होगा कॉरिडोर का निचला हिस्सा ऊपर की तरह फोरलेन होगा। यह पूरी तरह हरियालीयुक्त होगा। पटना पार्क प्रमंडल इस काम को करेगा। इसके कारण इस इलाके की आवोहवा बदलने के साथ खूबसूरती भी बढ़ेगी। रंग-बिरंगे फूल पत्तियों से संजाया जाएगा। इसका रखरखाव भी पटना पार्क प्रमंडल को करने की जिम्मेदारी मिलेगी।

पटना से बिहटा 25 मिनट में जा सकेंगे अभी पटना से बिहटा जाने में दानापुर, सगुना मोड़ और शिवाला जैसी जगहों पर भारी जाम मिलता है। अभी यहां की 25 किमी की दूरी तय करने में एक से दो घंटे लग जाते हैं। एलिवेटेड रोड तैयार होने के बाद यही सफर 20 से 25 मिनट में पूरा होगा। यह पटना से सीधे बिहटा एयरपोर्ट तक बिना रुकावट कनेक्टिविटी देगा। दानापुर, सगुना मोड़ और शिवाला पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा।