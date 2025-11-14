Danapur Result LIVE: दानापुर में RJD के रीतलाल यादव या BJP के रामकृपाल यादव, कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Danapur Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की दानापुर विधानसभा सीट पर एक चरफ रीतलाल याद हैं जो जेल में बंद हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के रामकृपाल यादव हैं। अब देखना ये होगा कि रीतलाल यादव जेल से अपना जलवा कायम रख पाते हैं या नहीं।

Danapur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली दानापुर विधानसभा सीट पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के रीतलाल यादव और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। साल 2020 में रीतलाल यादव ने बीजेपी की आशा सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी। फिलहाल रीतलाल रंगदारी के एक मामले में जेल में बंद हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेल से ही जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं या नहीं। आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी जिसके 2 घंटे बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे।

इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच लगातार कड़ा संघर्ष देखने को मिला है। पिछले तीन चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सत्यनारायण सिंह की हत्या होने के बाद उनकी पत्नी आशा देवी सिन्हा 2005 से 2015 के बीच जीत दर्ज की थी। 2015 के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जहां उन्होंने RJD उम्मीदवार को केवल 5,116 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। हालांकि, 2020 के चुनाव में RJD ने मजबूत वापसी की, जब रीतलाल यादव ने आशा देवी को 15,924 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट BJP के कब्जे से छीन ली। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस सीट से दो बार 1995 और 2000 में विधायक रहे।