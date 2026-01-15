Hindustan Hindi News
शादी के 1 महीने बाद ससुराल गए दामाद की गोली मारकर हत्या, पत्नी का बहनोई से अफेयर!

संक्षेप:

खगड़िया जिले में अपने ससुराल गए बेगूसराय के युवक की शादी के एक महीने बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी का बहनोई से अफेयर होने के चलते हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने ससुराल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Jan 15, 2026 07:37 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, खगड़िया
बिहार के खगड़िया जिले में ससुराल आए दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मथार जंली टोला में गुरुवार तड़के हुई। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के डंडारी गांव के वार्ड 6 निवासी बिंदेश्वरी यादव के बेटे टोनिश यादव (22 वर्ष) के रूप में हुई है। टोनिश की शादी एक महीने पहले ही हुई थी। वह 8 दिन पहले अपने ससुराल आया था। परिजन ने आरोप लगाया है कि टोनिश की नवविवाहित पत्नी का उसके बहनोई के साथ अफेयर है। इसी के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस ने पत्नी, सास-ससुर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

वारदात की सूचना के बाद खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजन ने बताया कि टोनिश शादी के बाद अपने ससुराल आया था। गुरुवार को वह घर वापस लौटने ही वाला था कि उससे पहले किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। टोनिश के परिजन ने कहा कि उसकी पत्नी की यह दूसरी शादी थी।

उन्होंने अपनी बहू (टोनिश की पत्नी) का एक रिश्तेदार (बहनोई) से अवैध प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया और कहा कि इसी के चलते हत्या हुई है। टोनिश पांच भाइयों में सबसे छोटा था। वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मृतक की पत्नी, सास, ससुर एवं साली को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में आरोपी टोनिश की पत्नी का बहनोई फरार है। मुफस्सिल थाने की प्रभारी थानाध्यक्ष संगीता कुमारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

