ससुराल में दामाद ने किया बड़ा कांड, साली और सास को चाकू से गोदा; पत्नी ने बताई कहानी

रामवती देवी की छाती पर और यशवंती कुमारी के पेट में चाकू लगी है। चाकू लगने से यशवंती कुमारी का आंत बाहर आ गया है। यशवंती कुमारी महिला कॉलेज की बीए की छात्रा है।

बिहार के बेतिया में नौतन थाना क्षेत्र के धूमनगर बडोरिया टोला में दामाद ने सास और साली को चाकू मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घटना बुधवार की शाम करीब साढ़े सात बजे की है । घायल रामउगर राम की पत्नी रामावती देवी (55) व उनकी पुत्री यशवंती कुमारी (18) को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती ने बताया कि घायलों की चिकित्सा की जा रही है ।

रामवती देवी की छाती पर और यशवंती कुमारी के पेट में चाकू लगी है। चाकू लगने से यशवंती कुमारी का आंत बाहर आ गया है। यशवंती कुमारी महिला कॉलेज की बीए की छात्रा है। हमलवार दामाद नागेंद्र राम नौतन थाना क्षेत्र के खलवा खाप टोला का रहने वाला है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौतन थाना के दारोगा सुशील सिंह आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं।

जीएमसीएच में मौजूद यशवंती कुमारी की बड़ी बहन उर्मिला देवी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2015 में खलवा खाप टोला निवासी नागेंद्र राम से हुई। विगत मार्च माह में उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था । इस मामले में उसने नौतन थाना में आवेदन दी थी। आवेदन के आलोक में क्या कार्रवाई हुई उसे पता नहीं है। पति द्वारा घर से निकाले जाने के बाद वह अपने तीन बच्चों को लेकर रक्सौल चली गई। वही काम धाम कर बच्चों का पालन पोषण करती है। पति चेन्नई में काम करता है।