Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDalits not be suppressed revolution Congress President Rajesh Ram tweet during election
दलित दबेगा नहीं, अब इंकलाब होगा; बीच चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के ट्वीट से सियासी पारा हाई

दलित दबेगा नहीं, अब इंकलाब होगा; बीच चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के ट्वीट से सियासी पारा हाई

संक्षेप: Bihar Chunav: कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया पर बड़ा ट्वीट कर दिया है। कहा है कि अब दलित दबेगा नहीं, इंकलाब होगा।

Sat, 18 Oct 2025 12:06 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election: चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में सिर फुटव्वल चरम पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख समाप्त होने के बाद भी सीटों का समीकरण फाइलन नहीं हो सका पर घटक दलों के उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा है। अबतक 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने-सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ट्वीट करके बड़ा मैसेज दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का सोशल मीडिया पोस्ट महागठबंधन की आंतरिक स्थिति की ओर इशारा करता दिख रहा है। पहले से महागठबंधन पर हमलावर एनडीए नेताओं को एक नया मौका मिल गया है।

राजेश राम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, "दलित दबेगा नहीं- झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस।" राजेश राम के ट्वीट से बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि महागठबंधन किस ओर जा रहा है। कांग्रेस की ओर से 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया गया है जिसमें राजेश राम को कुटुंबा विधानसभा सीट से उतारने की बात कही गई है। आरजेडी ने भी 48 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है।

ये भी पढ़ें:राजद-कांग्रेस में तकरार, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही तेजस्वी ने दे दिया कैंडिडेट?
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पिछले दिनों राजेश काम जब अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा गए थे तो उनका विरोध किया गया । कथित तौर पर राजद के कार्यकर्ताओं ने राजेश राम मुर्दाबाद और राजेश राम वापस जाओ के नारे लगे। राजद कुटुंबा से अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है। सुरेश पासवान को कुटुंबा सीट से टिकट देने का चर्चा है। सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को लालटेन सिंबल पर कुटुंबा से नॉमिनेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजेश राम भी मैदान में डटे हैं। ऐसे में कुटुंबा में दोस्ताना संघर्ष देखने को मिल सकता है। हालांकि सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट देने की बात किसी को पच नहीं रही है।

ये भी पढ़ें:राहुल-प्रियंका बिहार में करेंगे तूफानी दौरा,कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।