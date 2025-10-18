दलित दबेगा नहीं, अब इंकलाब होगा; बीच चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के ट्वीट से सियासी पारा हाई
संक्षेप: Bihar Chunav: कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया पर बड़ा ट्वीट कर दिया है। कहा है कि अब दलित दबेगा नहीं, इंकलाब होगा।
Bihar Election: चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में सिर फुटव्वल चरम पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख समाप्त होने के बाद भी सीटों का समीकरण फाइलन नहीं हो सका पर घटक दलों के उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा है। अबतक 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने-सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ट्वीट करके बड़ा मैसेज दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का सोशल मीडिया पोस्ट महागठबंधन की आंतरिक स्थिति की ओर इशारा करता दिख रहा है। पहले से महागठबंधन पर हमलावर एनडीए नेताओं को एक नया मौका मिल गया है।
राजेश राम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, "दलित दबेगा नहीं- झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस।" राजेश राम के ट्वीट से बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि महागठबंधन किस ओर जा रहा है। कांग्रेस की ओर से 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया गया है जिसमें राजेश राम को कुटुंबा विधानसभा सीट से उतारने की बात कही गई है। आरजेडी ने भी 48 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है।
पिछले दिनों राजेश काम जब अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा गए थे तो उनका विरोध किया गया । कथित तौर पर राजद के कार्यकर्ताओं ने राजेश राम मुर्दाबाद और राजेश राम वापस जाओ के नारे लगे। राजद कुटुंबा से अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है। सुरेश पासवान को कुटुंबा सीट से टिकट देने का चर्चा है। सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को लालटेन सिंबल पर कुटुंबा से नॉमिनेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजेश राम भी मैदान में डटे हैं। ऐसे में कुटुंबा में दोस्ताना संघर्ष देखने को मिल सकता है। हालांकि सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट देने की बात किसी को पच नहीं रही है।