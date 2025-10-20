Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDalit youth killed before Diwali Giriraj targeted Muslim community told it Jihadi incident
जिहादी घटना, दीवाली से पहले दलित परिवार का चिराग बुझा दिया; गिरिराज ने मर्डर पर खास समुदाय को घेरा

जिहादी घटना, दीवाली से पहले दलित परिवार का चिराग बुझा दिया; गिरिराज ने मर्डर पर खास समुदाय को घेरा

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मधुबनी में दलित युवक की हत्या पर मुसलमान समुदाय को टारगेट किया है। दीवाली से पहले हुई हत्या को जिहादी घटना बताया है।

Mon, 20 Oct 2025 03:31 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Giriraj Singh: बिहार के मधुबनी में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। जिले के झंझारपुर की घटना है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह ने हत्या की इस घटना पर मुसलमान समुदाय को टारगेट किया है। दीवाली से पहले हुई हत्या को जिहादी घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया फेसबुर पर गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है कि दिवाली से पहले एक दलित परिवार का चिराग बेरहमी से बुझा दिया गया। झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम निवासी शिव कुमार चौपाल के पुत्र आदित्य चौपाल की नृशंस हत्या की गई। यह जिहादी घटना दिल दहला देने वाली है। पिपरौलिया निवासी मोहम्मद फैय्याज व उसके साथियों में ऐसी दरिंदगी की हिम्मत कहां से आई? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गहराई से जांच होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:गिरिराज के 'मुसलमान नमक हराम' बयान को JDU ने सही ठहराया; क्या बोले नीरज कुमार?
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

चौकीदार के बड़े पुत्र की हत्या से पसरा मातम

शिवकुमार चौपाल अररिया संग्राम के चौकीदार हैं। उन के बड़े पुत्र आदित्य कुमार 12 वर्ष की अपहरण के 7 दिन बाद लाश मिलने से परिवार पर कहर बरपा गया है। चौकीदार की पत्नी मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। लोग ढाढस बढ़ाने पहुंच रहे थे, मगर अपने ही आंसु रोक नहीं पा रहे थे। मृतक आदित्य छठवीं का छात्र था। चार भाई बहन था। पढ़ने में काफी होशियार था। अररिया संग्राम के थाना अध्यक्ष आयुष कुमार झा ने बताया कि यह चौकीदार काफी शांत प्रवृत्ति का था। ड्यूटी फूल था। जब वह प्राथमिकी दर्ज करने पहुंचा तो उसे कोई भान नहीं था कि उसके पुत्र का अपहरण कौन किया। किसने किया। उसकी दुश्मनी किससे होगी। हत्या क्यों हुई यक्ष प्रश्न है।

13 अक्तूबर को अपरहण

13 अक्टूबर को 12 वर्षीय आदित्य 12:00 बजे दिन के बाद गायब हो गया। परिवार के लोग और चौकीदार उसकी काफी खोजबीन की। नहीं मिलने पर 14 अक्टूबर को थाना में चौकीदार ने अपने पुत्र के अपहरण किए जाने की एक प्राथमिकी दर्ज कराई। उसी दिन चौकीदार के दो पड़ोसी के मोबाइल पर अपहरण कर्ताओं ने इंस्टाग्राम पर 25 लाख के फिरौती की राशि की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस अनुसंधान शुरू कर दी। चार दिन तक पुलिस इंस्टाग्राम यूजर और उसमें प्रयुक्त किए गए मोबाइल नंबर की खोजबीन करती रही।

ये भी पढ़ें:लालूजी, आपका भी कुर्ता फाड़ देगा, गेट मत खोलिएगा; गिरिराज सिंह ने क्यों दी नसीहत

पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। पूछताछ भी की। मगर पुलिस की अनुसंधान पीछे रह गई और अपहरण कर्ता चौकीदार के पुत्र की हत्या कर लाश को खेतों में फेंक दिए। 25 लाख में 5 लाख नगद भेजने एवं 20 लाख रुपए ऑनलाइन भेजने के लिए स्कैनर भी भेजा गया। पुलिस स्कैनर की जब जांच की तो एक स्कैनर कर्नाटक राज्य का था, जबकि दूसरा स्कैनर खगड़िया का था।

घटना से संबंध में डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि इंस्टाग्राम नया था। उसमें यूज किए गए नंबर को पता लगाने के लिए तकनीकी रूप से समय लगा। जो मोबाइल नंबर मिला उस पर जांच भी शुरू कर दी गई। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है और सघन पूछताछ भी की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Giriraj Singh Murder Case Murder News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।