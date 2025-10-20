जिहादी घटना, दीवाली से पहले दलित परिवार का चिराग बुझा दिया; गिरिराज ने मर्डर पर खास समुदाय को घेरा

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मधुबनी में दलित युवक की हत्या पर मुसलमान समुदाय को टारगेट किया है। दीवाली से पहले हुई हत्या को जिहादी घटना बताया है।

Giriraj Singh: बिहार के मधुबनी में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। जिले के झंझारपुर की घटना है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह ने हत्या की इस घटना पर मुसलमान समुदाय को टारगेट किया है। दीवाली से पहले हुई हत्या को जिहादी घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया फेसबुर पर गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है कि दिवाली से पहले एक दलित परिवार का चिराग बेरहमी से बुझा दिया गया। झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम निवासी शिव कुमार चौपाल के पुत्र आदित्य चौपाल की नृशंस हत्या की गई। यह जिहादी घटना दिल दहला देने वाली है। पिपरौलिया निवासी मोहम्मद फैय्याज व उसके साथियों में ऐसी दरिंदगी की हिम्मत कहां से आई? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गहराई से जांच होनी चाहिए।

चौकीदार के बड़े पुत्र की हत्या से पसरा मातम शिवकुमार चौपाल अररिया संग्राम के चौकीदार हैं। उन के बड़े पुत्र आदित्य कुमार 12 वर्ष की अपहरण के 7 दिन बाद लाश मिलने से परिवार पर कहर बरपा गया है। चौकीदार की पत्नी मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। लोग ढाढस बढ़ाने पहुंच रहे थे, मगर अपने ही आंसु रोक नहीं पा रहे थे। मृतक आदित्य छठवीं का छात्र था। चार भाई बहन था। पढ़ने में काफी होशियार था। अररिया संग्राम के थाना अध्यक्ष आयुष कुमार झा ने बताया कि यह चौकीदार काफी शांत प्रवृत्ति का था। ड्यूटी फूल था। जब वह प्राथमिकी दर्ज करने पहुंचा तो उसे कोई भान नहीं था कि उसके पुत्र का अपहरण कौन किया। किसने किया। उसकी दुश्मनी किससे होगी। हत्या क्यों हुई यक्ष प्रश्न है।

13 अक्तूबर को अपरहण 13 अक्टूबर को 12 वर्षीय आदित्य 12:00 बजे दिन के बाद गायब हो गया। परिवार के लोग और चौकीदार उसकी काफी खोजबीन की। नहीं मिलने पर 14 अक्टूबर को थाना में चौकीदार ने अपने पुत्र के अपहरण किए जाने की एक प्राथमिकी दर्ज कराई। उसी दिन चौकीदार के दो पड़ोसी के मोबाइल पर अपहरण कर्ताओं ने इंस्टाग्राम पर 25 लाख के फिरौती की राशि की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस अनुसंधान शुरू कर दी। चार दिन तक पुलिस इंस्टाग्राम यूजर और उसमें प्रयुक्त किए गए मोबाइल नंबर की खोजबीन करती रही।

पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। पूछताछ भी की। मगर पुलिस की अनुसंधान पीछे रह गई और अपहरण कर्ता चौकीदार के पुत्र की हत्या कर लाश को खेतों में फेंक दिए। 25 लाख में 5 लाख नगद भेजने एवं 20 लाख रुपए ऑनलाइन भेजने के लिए स्कैनर भी भेजा गया। पुलिस स्कैनर की जब जांच की तो एक स्कैनर कर्नाटक राज्य का था, जबकि दूसरा स्कैनर खगड़िया का था।