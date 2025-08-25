बहनोई को चेन नहीं दिया तो डेजी को लगा दी फांसी, बिहार में दहेज की भेंट चढ़ी 21 साल की बेटी

शादी के समय ही बहनोई के लिए चेन की मांग की गयी थी। नहीं देने पर डेजी को प्रताड़ित किया जा रहा था। मायके वालों का आरोप है कि गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।

बिहार के खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरखंडी टोला में सुसराल वालों ने विवाहिता की मारपीट व गले में फांसी लगाकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान बरखंडी टोला के विभीषण यादव की 21 वर्षीया पत्नी डेजी कुमारी के रूप में की गई है। मृतका के भाई मुंगेर जिले के फैरदा, जगदंबापुर के संदीप कुमार ने सोमवार को सदर अस्पताल में बताया कि उसकी शादी में चेन का बहनोई ने डिमांड किया था।

उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे लोग चेन कुछ दिन बाद दे देंगे। इसके बाद चेन के डिमांड को लेकर ही ससुराल वालों द्वारा लगताार उसकी बहन डेजी कुमारी को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच बच्चे के साथ की गई मारपीट को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान रविवार की रात्रि उसकी बहन के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई।

सोमवार की सुबह उन्हें लोगों से घटना की जानकारी मिली। इसके बाद जब वे लोग बरखंडी टोला पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने उनलोगों की भी हत्या करने की धमकी दी। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले आयी। इसी दौरान ससुराल वाले फरार हो गए।

इधर सदर एसडीपीओ वन मुकुल रंजन ने बताया कि पुलिस को एक नवविवाहिता की हत्या करने की सूचना मिली। वहीं मृतका के मायके वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने की भी शिकायत की है। मामले की जांच की जा रही है। डीएसपी ने का कि जांचोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गांव में पुलिस बल को जांच के लिए भेजा गया है।

पिछले साल ही हुई थी शादी