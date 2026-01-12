Hindustan Hindi News
दही सड़ गया, चूड़ा बासी; कांग्रेस के भोज से विधायकों की दूरी पर BJP नेता बोले- खरमास बाद टूट तय

संक्षेप:

विधायकों के दही चूड़ा भोज में नहीं जाने पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने दावा किया है कि खरमास बाद कांग्रेस में टूट होगी।

Jan 12, 2026 07:46 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज पर बिहार में बड़े सियासी खेल होते हैं। कई बार यह भोज सामान्य भी होता है। इस साल कांग्रेस के चूड़ा दही भोज में पार्टी के छह में से एक विधायक भी नहीं पहुंचे। इसे बड़े खेला के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता नीरज कुमार इसे पार्टी में टूट के पहले की आहट बताया है। कहा है कि खरमास खत्म होने का इंतजार है। उसके बाद बड़ा पाला बदल होगा।

सोमवार को पटना सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। भोज में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस के छह विधायकों में से कोई नहीं पहुंचा। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस भोज से दूरी बना ली। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मीडिया के सवालों से जूझते रहे।

ये भी पढ़ें:खरमास के बाद टूट जाएंगे कांग्रेस के 6 विधायक? राजेश राम ने दिया ये जवाब

इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस की हालत पर जुबानी वाण चला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दही चुरा भोज में उनका दही सड़ गया था चुरा बसी हो गया था। पार्टी के कोई विधायक कोई बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हुए यह इस बात का संकेत है कि खरमास के बाद कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। कांग्रेस और राजद के विधायक बस खरमास समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। सब के सब पाला बदलने की तैयारी में हैं।

भाजपा नेता ने का कांग्रेस भगदड़ के कगार पर है। एनडीए संक्रांति के अवसर पर राज्य में विकास की मिठास बांट रहा है तो विपक्षी दलों में खलबली मची है। विधायक पार्टी छोड़कर भागने वाले हैं। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को न्योता भी नहीं दिया था। बेईज्जती का डर था कि वे नहीं आएंगे। लेकिन अपने विधायक और बड़े चेहरे ही नहीं आए। बेईज्जती से बच नहीं सके। यह घोषणा है कि कांग्रेस की जड़े बिहार में समाप्त हो चुकी है।

इस साल राजद छोड़कर जन शक्ति जनता दल बना चुके तेज प्रताप यादव भी 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज करने जा रहे हैं। तेज प्रताप ने एनडीए नेताओं को भोज का निमंत्रण भी दिया है। इस भोज पर सभी दलों और पॉलिटिकल पंडितों की नजरें टिकी हैं।

ये भी पढ़ें:खरमास बाद यात्रा पर निकलेंगे चिराग, LJPR में बड़े बदलाव ; 15 को दही चूड़ा भोज
