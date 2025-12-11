Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsdabang drag minor boy from house tied with poll and beat him in barh patna
लड़के को घर से खींच ले गए फिर खंभे से बांध पीटा, पटना में दबंगों की हैवानियत

संक्षेप:

Dec 11, 2025 07:35 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना से सटे बाढ थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को गोली चलाने के आरोप में दबंगों ने एक किशोर को घर से खींच खंभे में बांधकर बेरहमी से पिटाई की। परिजनों ने किसी तरह हमलावरों के चंगुल से किशोर को मुक्त कराकर उसका इलाज बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कराया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की। वहीं, किशोर की मां ने बाढ़ थाने में तीन नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

किशोर की मां का आरोप है कि आदित्य कुमार, सुनील प्रसाद और रोहन कुमार और अन्य ने बेटे को घर से खींचकर ले गए। इसके बाद उसे पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। किसी तरह बेटे को उनके चंगुल से छुड़ाया। लेकिन दबंगों की पिटाई से बेटा गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि किशोर द्वारा गोली चलाने के आरोप का कही प्रमाण नहीं मिला है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित की मां के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले किशोर के परिजनों का बयान भी लिया गया है। फिलहाल किशोर का इलाज चल रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
