अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर घर में घुस परिवार वालों को पीटा, बिहार में गुंडई के बाद केस दर्ज
बिहार में नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र की मरूई पंचायत के काजीचक गांव में एक प्रत्याशी को वोट देने से नाराज पार्टी विशेष के समर्थकों ने एक घर पर चढ़कर बुरी तरह से मारपीट की। जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और दो अन्य चोटिल हो गये। घटना 11 नवम्बर की रात करीब 8:30 बजे की बतायी जाती है। 12 नवम्बर को घटना की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार जयकरण रोह थाना क्षेत्र के सुंदरा गांव के स्व. जगदीश यादव का बेटा बताया जाता है। बुधवार को नवादा पुलिस के एक्स अकाउंट पर जारी रिलीज में बताया गया है कि वीडियो के सत्यापन में उक्त घटना सही पायी गयी। आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध रोह थाने में दो मामले दर्ज हैं। इनमें 27 दिसम्बर 2021 को दर्ज को कांड संख्या-253/21 व 02 जनवरी 2022 को दर्ज कांड संख्या-02/22 शामिल हैं।
पीड़ित ने दर्ज करायी है प्राथमिकी
पीड़ित काजीचक गांव के निवासी रामोतार द्वारा रोह थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि घटना के वक्त वे लोग वोट देकर अपने घर पर आए थे। इसी बीच जयकरण एवं अन्य 06-07 अज्ञात लोग स्कार्पियो नंबर बीआर 27 पी-0184 से आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर जयकरण ने लाठी से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया तथा खून बहने लगा। इस बीच उसे बचाने आये उसके बेटे व पत्नी के साथ भी मारपीट की गयी व पत्नी से दुर्व्यवहार किया गया।
वादी का आरोप है कि आरोपित दबंग है व पूर्व में जेल जा चुका है। उसने जान से मारने व झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी है। मामले में कांड संख्या-385/25 दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इधर, पुलिस का कहना है कि मामले में की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।