Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdabang beat family members after they did not give vote to preferred candidate in nalanda
अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर घर में घुस परिवार वालों को पीटा, बिहार में गुंडई के बाद केस दर्ज

अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर घर में घुस परिवार वालों को पीटा, बिहार में गुंडई के बाद केस दर्ज

संक्षेप: पीड़ित काजीचक गांव के निवासी रामोतार द्वारा रोह थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि घटना के वक्त वे लोग वोट देकर अपने घर पर आए थे। इसी बीच जयकरण एवं अन्य 06-07 अज्ञात लोग स्कार्पियो नंबर बीआर 27 पी-0184 से आए और गाली-गलौज करने लगे।

Thu, 13 Nov 2025 10:25 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र की मरूई पंचायत के काजीचक गांव में एक प्रत्याशी को वोट देने से नाराज पार्टी विशेष के समर्थकों ने एक घर पर चढ़कर बुरी तरह से मारपीट की। जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और दो अन्य चोटिल हो गये। घटना 11 नवम्बर की रात करीब 8:30 बजे की बतायी जाती है। 12 नवम्बर को घटना की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गिरफ्तार जयकरण रोह थाना क्षेत्र के सुंदरा गांव के स्व. जगदीश यादव का बेटा बताया जाता है। बुधवार को नवादा पुलिस के एक्स अकाउंट पर जारी रिलीज में बताया गया है कि वीडियो के सत्यापन में उक्त घटना सही पायी गयी। आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध रोह थाने में दो मामले दर्ज हैं। इनमें 27 दिसम्बर 2021 को दर्ज को कांड संख्या-253/21 व 02 जनवरी 2022 को दर्ज कांड संख्या-02/22 शामिल हैं।

पीड़ित ने दर्ज करायी है प्राथमिकी

पीड़ित काजीचक गांव के निवासी रामोतार द्वारा रोह थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि घटना के वक्त वे लोग वोट देकर अपने घर पर आए थे। इसी बीच जयकरण एवं अन्य 06-07 अज्ञात लोग स्कार्पियो नंबर बीआर 27 पी-0184 से आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर जयकरण ने लाठी से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया तथा खून बहने लगा। इस बीच उसे बचाने आये उसके बेटे व पत्नी के साथ भी मारपीट की गयी व पत्नी से दुर्व्यवहार किया गया।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वादी का आरोप है कि आरोपित दबंग है व पूर्व में जेल जा चुका है। उसने जान से मारने व झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी है। मामले में कांड संख्या-385/25 दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इधर, पुलिस का कहना है कि मामले में की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Nawada News Nawada Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।