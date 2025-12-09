Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
राज्यकर्मियों का डीए 5% बढ़ा, 3 नए विभाग बने; नीतीश कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें राज्यकर्मियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाया गया है। राज्य में तीन नए विभागों के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदल कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय कर दिया गया है।

Dec 09, 2025 04:13 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की नई एनडीए सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा किया गया है। 252% की बजाय 257% महंगाई भत्ता मिलेगा। जो एक जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। साथ ही राज्य में तीन नए विभाग गठित कर दिए गए हैं। जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है।

जिसके चलते तीन पुराने विभागों का नाम बदला गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा श्रम संसाधन विभाग अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग अब कला एवं संस्कृति विभाग कहलाएगा। वहीं तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदल कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय (MSME) करने की स्वीकृति मिली है।

खान एवं भूतत्व निदेशालय को दो निदेशालयों में बांटा गया। एक का नाम खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय होगा। साथ ही खान निदेशालय में दो उप निदेशालयों खनन उप निदेशालय और सुरक्षा उप निदेशालय में बांट दिया गया, इससे वृहत और लघु खनिज के खनन पट्टों की सुरक्षा, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कई पदों का सृजन होगा।

गया जी और मुंगेर नागरिक सुरक्षा जिला बनाए गए। इसके पहले 28 जिले नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में स्वीकृत हैं। इसके लिए 14 नये पद भी मंजूर किए गए। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) के साथ विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार का समझौता हुआ है। जिसके तहत बिहार के युवाओं का सशक्तिकरण होगा, और वे हुनरमंद बनेंगेगया जी और मुंगेर जिले को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है।

नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के साथ राज्य की तमाम परियोजनाओं को लेकर एमओयू साइन हुआ है। बिहार ई-साक्ष्य प्रबंधन नियमावली 2025 के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ की राशि स्वीकृति मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सुधीर कुमार (तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।