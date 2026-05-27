भागलपुर में चक्रवाती तूफान का बरपा कहर, 140 KM की रफ्तार से चली हवाओं ने ली 7 लोगों की जान; अंधेरे में डूबा शहर
Cyclone In Bhagalpur: भागलपुर में 140 किमी/घंटे की रफ्तार वाले चक्रवाती तूफान से भारी तबाही हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बिजली आपूर्ति ठप है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
Cyclone In Bhagalpur: बिहार के भागलपुर जिले में सोमवार की रात आए एक भयानक चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से उठी हवाओं ने पूरे जिले के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस तूफान की चपेट में आने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, हालांकि जिला प्रशासन ने फिलहाल तीन मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि की है। तूफान का सबसे ज्यादा असर बरारी और सबौर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां विशाल पेड़ और बिजली के खंभे ताश के पत्तों की तरह उखड़ गए और शहर में हाहाकार मच गया।
पेड़ गिरने और डूबने से गई जान
एडीएम (आपदा) कुंदन कुमार के अनुसार, संबंधित सीओ (CO) की रिपोर्ट पर आधिकारिक तौर पर तीन लोगों की मौत पेड़ गिरने से हुई है। इनमें बड़ी खंजरपुर के नकुल यादव, इस्माईलपुर के रघुनी टोला की कुना देवी और बिहपुर के मिल्की गांव के जैनुल शामिल हैं। वहीं, ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक खरीक के राघोपुर में हरि प्रसाद मंडल की पेड़ से दबकर, नवगछिया के जपतेली में किराना दुकानदार हीरा लाल राम की छत से गिरकर और महादेवपुर घाट पर नाव से लौट रहे युवक संतोष की नदी में डूबने से मौत हुई है। अन्य क्षेत्रों को मिलाकर जनहानि का यह आंकड़ा 7 बताया जा रहा है।
18 घंटे कटी रही बिजली
डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि तूफान से बड़े पैमाने पर पेड़ गिरे हैं, जिससे यातायात और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। वन विभाग और अन्य टीमें देर रात से ही मलबा हटाने में जुटी रहीं। करीब 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार दोपहर कुछ फीडरों से बिजली आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन कई मोहल्ले रात 9 बजे तक भी अंधेरे में डूबे रहे। तूफान के कारण अलीगंज में आकाशवाणी का टावर टूट गया, जिससे मीडियम वेव सेवा ठप हो गई है। साथ ही, बिहपुर के हरियो में कोसी नदी पर बना पीपा पुल भी टूट गया है।
BAU में करोड़ों का नुकसान, आम-लीची की फसल पूरी तरह तबाह
इस तूफान से बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU) को करोड़ों रुपये का भारी नुकसान हुआ है। आम के बागान, पॉलीहाउस और भवनों को काफी क्षति पहुंची है। कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने नुकसान के विस्तृत आकलन के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अलावा, पूरे जिले में आम और लीची की फसलें बर्बाद हो गई हैं और तेज हवाओं के कारण फल जमीन पर बिखर गए हैं।
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