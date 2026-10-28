Bihar Weather 28 October: बिहार में अर्नब का असर, 13 जिलों में 40KM की रफ्तार से हवा और वज्रपात; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather 28 October: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्तूबर से एक नवंबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

Bihar Weather 28 October: बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बिहार में भी दिखने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को पटना समेत दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के 13 जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पटना, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर शामिल हैं। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है।

गुरुवार के बाद अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सुपौल में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि किशनगंज में सबसे कम न्यूनतम पारा 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव दर्ज नहीं किया गया। भोजपुर में 22 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज हवा चली।

चार जिलों में भारी बारिश के आसार चक्रवाती तूफान अर्नब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्तूबर से एक नवंबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। भभुआ, गया, नवादा और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।