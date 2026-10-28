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Bihar Weather 28 October: बिहार में अर्नब का असर, 13 जिलों में 40KM की रफ्तार से हवा और वज्रपात; आगे कैसा रहेगा मौसम

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather 28 October: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्तूबर से एक नवंबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

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बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखेगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

Bihar Weather 28 October: बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब का असर बिहार में भी दिखने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को पटना समेत दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के 13 जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पटना, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर शामिल हैं। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है।

गुरुवार के बाद अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सुपौल में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि किशनगंज में सबसे कम न्यूनतम पारा 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव दर्ज नहीं किया गया। भोजपुर में 22 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज हवा चली।

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चार जिलों में भारी बारिश के आसार

चक्रवाती तूफान अर्नब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अक्तूबर से एक नवंबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। भभुआ, गया, नवादा और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

खरीफ फसल की कटाई को लेकर किसानों को हिदायत

चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार, खरीफ फसलों की कटाई के मौजूदा समय को ध्यान में रखते हुए किसान पकी हुई फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित एवं सूखे स्थान पर रखें। खेतों में कटी हुई और सुखाने के लिए खुले स्थानों पर रखी फसलों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त साधनों से ढंककर सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। मौसम प्रतिकूल रहने पर, यदि आवश्यक न हो तो फसलों की कटाई स्थगित रखें और मौसम अनुकूल होने पर ही कटाई करें।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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