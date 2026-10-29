Bihar Weather 29 October: बिहार में 'अर्नब' दिखाने लगा असर; बारिश, वज्रपात और आंधी की चेतावनी; मौसम का हाल

Bihar Weather 29 October: मौसम में बदलाव से राज्य भर के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट संभावित है। राज्य भर में हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। रोहतास, कैमूर, गया, भभुआ और गोपालगंज में भारी बारिश का अनुमान है।

Bihar Weather 29 October: बिहार में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। गरुुवार की सुबह पटना में हल्की बारिश शुरू हुई। बुधवार की दोपहर से राज्य के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ी। शाम में राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य बिहार में छिटपुट बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। मौसमविदों के मुताबिक इसका प्रभाव बिहार में गुरुवार और शुक्रवार को सबसे ज्यादा दिखेगा। शुक्रवार की रात से इसका प्रभाव क्रमिक रूप से कम हो जाएगा। मौसम की स्थिति को देखते हुए 31 अक्तूबर तक राज्य में बारिश, वज्रपात और आंधी की चेतावनी है।

सामान्य हवा की गति 35 किमी प्रतिघंटे तक रहेगी जबकि हवा के झोंके 40 से 50 किमी प्रतिघंटे तक रह सकते हैं। तीन दिनों तक लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम में बदलाव से राज्य भर के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट संभावित है। राज्य भर में हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। रोहतास, कैमूर, गया, भभुआ, गोपालगंज और चंपारण के इलाके में गुरुवार से शुक्रवार तक भारी बारिश संभावित है।

अर्नब के असर से बदला मौसम जिले में आज बारिश के आसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण मुजफ्फरपुर जिले के मौसम में गुरुवार सुबह से ही बड़े बदलाव के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अर्नब के बिहार में प्रवेश करने के साथ कमजोर पड़ने के बावजूद जिले में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इधर, मौसम में बदलाव के संकेत बुधवार की दोपहर से मिलने शुरू हो गए थे। दोपहर बाद अचानक से आसमान बादलों से घिर गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आनंद शंकर ने बताया कि तूफान अर्नब पूर्व-दक्षिण सीमा से बिहार में प्रवेश करने के बाद थोड़ा कमजोर पड़ा है।

इसके बावजूद उत्तर बिहार के मौसम पर इसका असर रहेगा। इसके प्रभाव से पूरे जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दौरान हवा की गति पूर्वानुमान के अनुसार कुछ मंद हो सकती है। इससे तूफान का प्रभाव काफी कम हो सकता है। साथ ही शुक्रवार से अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तो न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक की कमी आने के आसार है। साथ ही हवा में वाष्प के घनीभूत होने की संभावना और अधिक होने से देर रात मे ओस भी गिरना शुरू हो सकता है। इससे सुबह में नमी की मात्रा बढ़ सकती है।

आज और कल मध्यम बारिश और तेज हवा की संभावना बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अर्नब के असर से भागलपुर में बुधवार को दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहे। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अधिकांश समय धूप बादलों की ओट में छिपा रहा। दोपहर के अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 29.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं सुबह के समय न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 21.4 डिग्री रहा।