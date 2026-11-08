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आपके बैंक खाते की जानकारी पाकिस्तानी आकाओं को दे रहे थे, बिहार से 2 धराए; साइबर ठगी का गजब खेल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, मोतिहारी
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पकड़े गए दोनों अपराधी गांव के भोले-भाले लोगों को रुपये का लालच देकर उनका बैंक खाता व एटीएम ले लेते थे। इस बैंक खातों की जानकारी पाकिस्तानी साइबर ठगों को भेज देते थे। पाकिस्तान में बैठे साइबर शातिर इन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम जमा करते थे।

Cyber Fraud
बिहार में दो साइबर ठगों को पकड़ा गया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

मोतिहारी, निज संवाददाता। बिहार के साइबर ठगों का पाकिस्तान कनेक्शन जान कर आप हैरान रह जाएंगे। ये ठग आपके बैंक खातों की जानकारी अपने पाकिस्तानी आकाओं को दे रहे थे। पाकिस्तानी साइबर शातिरों के साथ साठगांठ करके ठगी के रुपयों की हेराफेरी करनेवाले दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर बरवां गांव निवासी राजू कुशवाहा उर्फ राजू कुमार भगत तथा डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के सेमुआपुर गांव निवासी पंकज गुप्ता शामिल हैं। इनके पास से दो मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किया गया है।

सदर-1 डीएसपी दिलीप कुमार ने शनिवार को बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी शहर के बेलिसराय मोहल्ला में किराए के मकान में रहते थे। शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि दो लोग किराए के मकान में रहकर पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में हैं। पाकिस्तानी साइबर ठगों के कहने पर क्यूआर कोड पर पैसा भेजने का काम करते हैं। सूचना के आधार पर एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी कर साइबर ठग गिरोह के उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया।

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लालच दिखा ग्रामीणों के बैंक खाते का करते थे इस्तेमाल

सदर डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी गांव के भोले-भाले लोगों को रुपये का लालच देकर उनका बैंक खाता व एटीएम ले लेते थे। इस बैंक खातों की जानकारी पाकिस्तानी साइबर ठगों को भेज देते थे। पाकिस्तान में बैठे साइबर शातिर इन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम जमा करते थे। राजू और पंकज अपना कमीशन काटकर पाकिस्तान में बैठे अपने आका के कहने पर क्यूआर कोड, फोन-पे आदि माध्यम से अलग-अलग खातों में ठगी की रकम भेज देते थे। उक्त ठगी के रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में होने की आशंका है।

अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही जांच

डीएसपी ने बताया कि एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर मामले की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दिया गया है। साथ ही एसआइटी का गठन किया गया है। एसआइटी साइबर थाना व डीआइयू के साथ मिलकर आगे की जांच करेगी। उक्त कांड की मॉनिटरिंग एसपी के स्तर से निरंतर की जा रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों से आगे भी पूछताछ की जाएगी। मामले की जांच में अन्य सुरक्षा एजेंसी भी जुडी हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से बरामद मोबाइल की जांच के दौरान पाकिस्तानी लोगों से ह्वाट्सएप नंबर से संपर्क करने व अवैध लेनदेन की भी जानकारी मिली है। मामले की गहन जांच की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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