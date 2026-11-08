आपके बैंक खाते की जानकारी पाकिस्तानी आकाओं को दे रहे थे, बिहार से 2 धराए; साइबर ठगी का गजब खेल

पकड़े गए दोनों अपराधी गांव के भोले-भाले लोगों को रुपये का लालच देकर उनका बैंक खाता व एटीएम ले लेते थे। इस बैंक खातों की जानकारी पाकिस्तानी साइबर ठगों को भेज देते थे। पाकिस्तान में बैठे साइबर शातिर इन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम जमा करते थे।

मोतिहारी, निज संवाददाता। बिहार के साइबर ठगों का पाकिस्तान कनेक्शन जान कर आप हैरान रह जाएंगे। ये ठग आपके बैंक खातों की जानकारी अपने पाकिस्तानी आकाओं को दे रहे थे। पाकिस्तानी साइबर शातिरों के साथ साठगांठ करके ठगी के रुपयों की हेराफेरी करनेवाले दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर बरवां गांव निवासी राजू कुशवाहा उर्फ राजू कुमार भगत तथा डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के सेमुआपुर गांव निवासी पंकज गुप्ता शामिल हैं। इनके पास से दो मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किया गया है।

सदर-1 डीएसपी दिलीप कुमार ने शनिवार को बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी शहर के बेलिसराय मोहल्ला में किराए के मकान में रहते थे। शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि दो लोग किराए के मकान में रहकर पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में हैं। पाकिस्तानी साइबर ठगों के कहने पर क्यूआर कोड पर पैसा भेजने का काम करते हैं। सूचना के आधार पर एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी कर साइबर ठग गिरोह के उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया।

लालच दिखा ग्रामीणों के बैंक खाते का करते थे इस्तेमाल सदर डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी गांव के भोले-भाले लोगों को रुपये का लालच देकर उनका बैंक खाता व एटीएम ले लेते थे। इस बैंक खातों की जानकारी पाकिस्तानी साइबर ठगों को भेज देते थे। पाकिस्तान में बैठे साइबर शातिर इन बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम जमा करते थे। राजू और पंकज अपना कमीशन काटकर पाकिस्तान में बैठे अपने आका के कहने पर क्यूआर कोड, फोन-पे आदि माध्यम से अलग-अलग खातों में ठगी की रकम भेज देते थे। उक्त ठगी के रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में होने की आशंका है।