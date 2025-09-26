Cyber fraud targeting irish and finger prints be cautious making Ayushman card Rashan card आंखों की पुतली, अंगुलियों के निशान पर साइबर फ्रॉड की नजर; आयुष्मान व राशन कार्ड बनाने में सावधानी रखें, Bihar Hindi News - Hindustan
आंखों की पुतली, अंगुलियों के निशान पर साइबर फ्रॉड की नजर; आयुष्मान व राशन कार्ड बनाने में सावधानी रखें

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच में पता चला है कि राज्य के कई जिलों में संगठित गिरोह आयुष्मान या राशन कार्ड आदि बनवाने के नाम पर फर्जी शिविर लगा कर आम लोगों की बायोमेट्रिक पहचान का क्लोन बना ले रहे हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सुमित, पटनाFri, 26 Sep 2025 09:20 AM
Cyber Fraud: बिहार के ग्रामीण इलाकों में चोरी का नया तरीका सामने आया है। ऐसे अपराधी सीधे लोगों की नकदी या आभूषण नहीं, बल्कि उनकी बायोमेट्रिक पहचान चुरा रहे हैं। ये साइबर अपराधी आयुष्मान व राशन कार्ड बनाने के नाम पर सुविधा केंद्र और फर्जी शिविर लगाकर आम लोगों का बायोमेट्रिक पहचान जैसे आधार कार्ड, हाथों की अंगुलियों और आंखों की पुतलियों को चुरा रहे हैं। ईओयू की जांच में इसका खुलासा हुआ है।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच में पता चला है कि राज्य के कई जिलों में संगठित गिरोह आयुष्मान या राशन कार्ड आदि बनवाने के नाम पर फर्जी शिविर लगा कर आम लोगों की बायोमेट्रिक पहचान क्लोन (नकल) कर ले रहे हैं। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) का भी सहयोग लिया जा रहा है। फिर इन बायोमेट्रिक डाटा को वेबसाइट पर इकट्ठा कर साइबर ठगों को बेच दिया जाता है। साइबर ठग इसकी मदद से बल्क में सिम कार्ड जारी कराते हैं, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता है। इन बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर फर्जी प्रमाणपत्र भी बनते हैं। ऐसे में सुविधा केंद्रों पर बार-बार अंगूठे या हाथ की पहचान मांगी जाय तो सावधान हो जाएं।

सिम कार्ड जारी करने से लेकर म्यूल बैंक खाता खोलने में इस्तेमाल : सुपौल, भोजपुर, समस्तीपुर, वैशाली सहित कई जिलों में सिम बॉक्स प्रकरण की जांच कर रही ईओयू को पता चला है कि पहचान को लेकर आधार कार्ड का इस्तेमाल बढ़ने से उसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। यह दुरुपयोग भौतिक (फोटोकॉपी) और डिजिटल (बायोमेट्रिक) दोनों स्वरूप में हो रहा है। इन प्रमाणपत्रों पर जारी सिम से साइबर अपराध होने पर आधार कार्ड धारक को इसकी जानकारी मिलती है और उनको कानूनी कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। इन नंबरों और पहचान पत्र पर म्यूल बैंक खाते भी खोले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की राशि को जमा करने में होता है। गलत पहचान पर जारी सिम या प्रमाणपत्र का इस्तेमाल होने से पुलिस वास्तविक साइबर ठगों तक नहीं पहुंच पाती।

कहते हैं अधिकारी

आधार पहचान पत्र के इस्तेमाल से साइबर ठगी बढ़ी है। ऐसे में इसका सुरक्षित इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। किसी भी ठगी से बचने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर दी जा रही मास्क, वर्चुअल या लॉकिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं। -मानवजीत सिंह ढिल्लो, डीआईजी, ईओयू बिहार।

● आधार कार्ड की छायाप्रति देते समय उसपर दिए जाने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखें

● मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें, इनमें 12 अंकों में से आठ अंक छिपे होते हैं

● यूआईडीएआई (आधार) की वेबसाइट से वर्चुअल आधार डाउनलोड कर इस्तेमाल करें

● आधार वेबसाइट पर बायोमेट्रिक विवरण लॉक कर दें।

● आधार वेबसाइट पर जाकर अपने आधार इस्तेमाल की हिस्ट्री (इतिहास) जांच करते रहें

● आधार सिस्टम में मोबाइल नंबर और ई-मेल जरूर अपडेट रखें, ताकि अलर्ट मिलेगा

● आधार कार्ड के डाटा में किसी भी सुधार के लिए आधार के प्राधिकृत केंद्रों पर ही जाएं

● सारथी पोर्टल पर जाकर अपने नाम से जारी सिम की स्थिति देखें।

