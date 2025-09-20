cyber fraud pretending international bank civil engineer gang leader SIT arrests seven people accused in Nawada Bihar अंतरराष्ट्रीय बैंक के नाम पर ठगी, सिविल इंजीनियर गिरोह का सरगना; SIT ने नवादा से 7 को दबोचा, Bihar Hindi News - Hindustan
अंतरराष्ट्रीय बैंक के नाम पर ठगी, सिविल इंजीनियर गिरोह का सरगना; SIT ने नवादा से 7 को दबोचा

आरोपितों के पास से 10 मोबाइल और 04 पेज कस्टमर डेटाशीट बरामद किये गये हैं। गिरोह अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक वित्तीय बैंक से सस्ते लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था।

Sudhir Kumar नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधिSat, 20 Sep 2025 11:49 AM
अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक वित्तीय बैंक समेत अन्य फायनेंस कम्पनियों से सस्ते दर पर ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी के मामले में पुलिस ने एक सिविल इंजीनियर समेत सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें साइबर गिरोह का सरगना भी शामिल है। तकनीकी सर्विलांस व मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से वारिसलीगंज पुलिस की एक एसआईटी ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर छह साइबर अपराधियों को वारिसलीगंज के पैंगरी गांव स्थित एक घर से रंगेहाथ दबोच लिया। घटना गुरुवार की शाम की है।

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी कर रही पुलिस ने एक अन्य साइबर अपराधी को शुक्रवार की सुबह गोड़ापर गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से कुल 10 मोबाइल व 04 पेज कस्टमर डेटाशीट बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार आरोपितों में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के पैंगरी गांव के मदन प्रसाद का बेटा गिरीश प्रसाद, स्व. प्रगास प्रसाद का बेटा राजेश कुमार, शिव कुमार प्रसाद का बेटा अनिश कुमार, शिव कुमार का बेटा मनीष कुमार उर्फ मन्नु व सुरेन्द्र प्रसाद का बेटा मनीष कुमार तथा वारिसलीगंज के गोड़ापर गांव के रामस्वरूप मिस्त्री का बेटा विक्रम कुमार व शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के नागडीह गांव के बालेश्वर प्रसाद का बेटा विमलेश कुमार शामिल हैं।

डीएसपी मुख्यालय ने किया खुलासा

नवादा पुलिस कार्यालय में शुक्रवार की शाम आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यालय डीएसपी निशु मल्लिक ने पूरे मामले का विस्तारपूर्वक खुलासा किया। डीएसपी के मुताबिक लोन के नाम पर ऑनलाइन साइबर ठगी करने की सूचना पर एसपी अभिनव धीमान द्वारा वारिसलीगंज थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गयी। एसआईटी ने पैंगरी गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान घर से 7-8 आरोपित भाग निकले। पकड़े गये आरोपितों से उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गयी। इसी क्रम में एक अन्य आरोपित को अगले दिन गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक डेटा बरामद किये गये हैं।

सस्ते दर पर लोन का झांसा

आरोपितों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि इनके द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक वित्तीय बैंक तथा अन्य फायनेंस कम्पनियों से सस्ते दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी की जा रही थी। विभिन्न मार्केटिंग व सोशल साइट से उपभोक्ताओं का डेटा निकाल कर उन्हें बैंक का अधिकारी बनकर कॉल कर अपने विश्वास में लेकर ठगी की जा रही थी। जाल में फंसने के बाद उपभोक्ताओं से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोटो व बैंक डिटेल लेकर उन्हें लोन अप्रूवल लेटर भेजा जाता था। इसके बाद उनसे लोन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपये मांगे जाते थे और विभिन्न अकाउंट में रुपये ट्रांसफर कराये जाते थे। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपितों द्वारा पूर्व में कई लोगों से लाखों की ठगी की जा चुकी है।

14 आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

साइबर अपराध व धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं तथा आईटी एक्ट के तहत दो मामले वारिसलीगंज थाने में दर्ज किये गये हैं। जिसमें कुल 14 आरोपितों को नामजद किया गया है। इनमें गिरफ्तार किये गये सात आरोपित शामिल हैं। 18 सितम्बर को दर्ज कांड संख्या-494/25 में 13 आरोपित व 19 सितम्बर को दर्ज कांड संख्या- 495/25 में एक आरोपित बनाये गये हैं।

मोबाइल फोन से मिले साक्ष्य,चार सिम भी फर्जी

आरोपितों के फोन से ऑनलाइन ठगी के कई साक्ष्य मिले हैं। मोबाइल से उपभोक्ताओं से तथा अपने साथियों से की गयी चैटिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर कराये गये रुपयों के लेनदेन का स्क्रीन शॉट, बैंक फायनेंस कम्पनियों के फर्जी लोन अप्रूवल लेटर आदि बरामद किये गये हैं। वहीं इनके पास से बरामद किये गये सिम में से चार सिम आरंभिक जांच में फर्जी पाये गये हैं। इनमें से दो सिम महाराष्ट्र के उपभोक्ता के नाम पर है। जबकि एक-एक सिम पश्चिम बंगाल व ओडिशा के उपभोक्ता के नाम पर जारी किया गया है।

