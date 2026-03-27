साइबर ठगी के दुबई, नेपाल, श्रीलंका, नेटवर्क का खुलासा; लोगों को ऐसे बनाते हैं शिकार
आरोपितों के पास से 21 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपित अलग-अलग तरीकों से लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे जुए की लत लगाकर बड़ी रकम ठगते थे।
Cyber Fraud: बिहार पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग एप के जरिए भारत, दुबई, श्रीलंका, नेपाल सहित कई देशों के लोगों से ठगी करने वाले पांच साइबर अपराधियों को दबोचा है। शातिर फर्जी प्लेटफॉर्म और लालच भरे ऑफर से लोगों को जाल में फंसाकर उनसे करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। राज्य में साइबर ठगों का जाल बढ़ता ही जा रहा है। आजकल गैस सिलेंडर बुकिंग, गाड़ियों के चालान, बैंक स्टेटमेंट के नाम पर भी ठगी की जा रही है।
पुलिस ने आरोपितों के पास से 21 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित अलग-अलग तरीकों से लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे जुए की लत लगाकर बड़ी रकम ठगते थे। ये लोग फर्जी गेमिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर निवेश और इनाम का झांसा देते थे।
सभी आरोपित विज्ञान से स्नातक
पुलिस ने बताया कि सभी शातिर शास्त्रीनगर थाने के शिवपुरी स्थित बी. राय रेसिडेंसी के फ्लैट संख्या 404 में रहकर गिरोह चलाते थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आरोपित विज्ञान से स्नातक हैं। गिरफ्तार आरोपितों में शशांक शेखर, रिशु कुमार (कागजी मोहल्ला, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद), मनीष कुमार उर्फ भुल्लन (महथु, थाना जम्होर, जिला औरंगाबाद), सूर्यदीप राज उर्फ रिशु कुमार (वीआईपी कॉलोनी, कोंच, थाना कोंच, जिला गया) और सचिन कुमार (खजुरी, थाना रोहतास, जिला रोहतास) शामिल हैं। सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है।
पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि गेमिंग एप से ठगी और जालसाजी का गिरोह संचालित हो रहा है। इसके बाद सेंट्रल एसपी पटना के निर्देश पर एसआईटी बनी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सचिवालय-2 के नेतृत्व में विशेष टीम ने फ्लैट से पांचों आरोपितों को ऑनलाइन जुआ खेलाते गिरफ्तार किया। मौके से 21 मोबाइल , 8 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद किए गए। जांच में बरामद मोबाइल में कई गेमिंग एप इंस्टॉल पाए गए।
जुआ खेलने का आदी बना ठगी कराता था गिरोह
सचिवालय एसडीपीओ-2 ने बताया कि गिरफ्तार सभी शातिर एक वर्ष से पटना में रहकर ठगी का काम कर रहे थे। उनका नेटवर्क देश-विदेश तक फैला हुआ था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य कई लोगों की पहचान हो चुकी है। ग्राहकों की पहचान छुपाने के लिए उन्हें अलग-अलग कोड नेम दिए जाते थे। आरोपित पहले विभिन्न माध्यमों से लोगों से संपर्क करते थे, फिर उन्हें जुआ खेलने का आदी बनाते थे और बाद में उन्हें जाल में फंसाकर ठगी करते थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें