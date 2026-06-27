अगर मोबाइल से लेन-देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट?

साइबर ठग लोगों के मोबाइल में मौजूद पेमेंट एप की मदद से लाखों रुपये की ठगी कर ले रहे हैं। स्थिति यह है कि पटना में हो रही साइबर ठगी के अमूमन हर दूसरे मामले में यूपीआई माध्यम बन रहा है।

Cyber Crime: बिहार में डिजिटल पेमेंट का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। भुगतान करने में आसानी से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की मदद लेकर लोग 24 घंटे बैंक खाते से सीधा भुगतान कर रहे हैं। जैसे-जैसे इसके इस्तेमाल में तेजी आ रही, वैसे ही यूपीआई की मदद से साइबर ठगी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं।

साइबर ठग लोगों के मोबाइल में मौजूद पेमेंट एप की मदद से लाखों रुपये की ठगी कर ले रहे हैं। स्थिति यह है कि पटना में हो रही साइबर ठगी के अमूमन हर दूसरे मामले में यूपीआई माध्यम बन रहा है। इस ट्रेंड ने साइबर अधिकारियों को भी चिंता में डाल दिया है। साइबर विशेषज्ञों ने इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक होने की अपील की है।

बैंक और बिजली विभाग हो रहे बदनाम डिजिटल भुगतान की सुविधा होने से लोगों की नकदी पैसे पर निर्भरता खत्म हो गई है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में कोई ना कोई पेमेंट एप मौजूद है और वे खरीदारी के लिए यूपी्आई की मदद ले रहे हैं। वैसे तो यूपीआई भुगतान का एक सुरक्षित माध्यम हैं। लेकिन साइबर ठग सुरक्षा में सेंध लगाकर लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पटना में आए दिन मोबाइल चोरी की घटना के बाद लोगों के खाते से लाखों की निकासी की घटना घट रही है। वहीं, शातिर खुद को बैंक कर्मी बताकर अथवा बिजली अधिकारी बनकर लोगो से बात करते हैं। बाद में उन्हें सस्ती दर पर लोन अथवा अन्य सुविधा प्रदान करने अथवा बिजली कटने का भय दिखाकर भेजे गए लिंक के माध्यम से पीड़ित का मोबाइल हैक कर उनके खाते से लाखों का चूना लगा दे रहे हैं।

ऐसे हो रही ठगी केस- 1 महेंद्रू की न्यू अजीमाबाद कॉलोनी निवासी नौ जून को बाजार समिति इलाके में गए थे। इसी दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया। उस फोन में ऑनलाइन पेमेंट एप मौजूद था। शातिरों ने फोन में मौजूद एप की मदद से यूपीआई द्वारा पीड़ित के पीएनबी के खाते से पांच बार में करीब दो लाख रुपये की निकासी कर ली। आरके नगर निवासी सेवानिवृत्त डीएसपी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। बीते दिनों साइबर ठगों ने यूपीआई के द्वारा उनके दोनों खाते से 80 हजार रुपये उड़ा लिये। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उक्त राशि राकेश कुमार के खाते में भेजी गई है।

केस- 2 शातिरों ने धनरूआ निवासी यूपीआई के द्वारा उनके खाते से दो लाख रुपये की निकासी कर ली। खाता अपडेट करने पर पीड़ित को ठगी की जानकारी मिली। गौरीचक निवासी का फोन चार जून को अचानक से बंद हो गया। आधा घंटा बाद उनका फोन ऑन हुआ। इसके बाद पता चला कि फोन हैक कर गूगल पे के माध्यम से तीन बार में उनके खाता से 1.94 लाख रुपये उड़ा लिए गए हैं।

फोन चोरी होते ही सबसे पहले अपना सिम बंद करवा दें साइबर विशेषज्ञ राजन सिंह ने कहा कि जागरूकता के अभाव में यूपीआई से साइबर ठगी की घटनाएं घट रही हैं। शिक्षित लोगों के पास भी तकनीकी जानकारी नहीं होती है। अधिकारी तक ठगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं। पेमेंट एप में रीसेट पासवर्ड का आप्शन आता है। ठग चोरी के मोबाइल से पासवर्ड बदल ठगी करते हैं। फोन चोरी होते ही थाना जाने से पहले सिम बंद करवा दें व बैंक खाता को भी अस्थाई से ब्लॉक करवाएं।