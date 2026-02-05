Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newscyber fraud find phone numbers from google and run fake call centre in patna and sheikhpura
गूगल से मोबाइल नंबर निकालते थे, पटना और शेखपुरा के फर्जी कॉल सेंटर में 500 लोगों से हुई ठगी

गूगल से मोबाइल नंबर निकालते थे, पटना और शेखपुरा के फर्जी कॉल सेंटर में 500 लोगों से हुई ठगी

संक्षेप:

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की अलग-अलग टीम ने शेखपुरा और पटना जिले के तीन-तीन जगहों पर छापेमारी कर साइबर ठगों के इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट से जुड़े 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

Feb 05, 2026 12:43 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
पटना के दानापुर और शेखपुरा जिले में सक्रिय साइबर ठग गिरोह के पिछले दिनों पकड़ने जाने के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की पूछताछ में पता चला है कि आम लोगों को तत्काल लोन दिलाने से लेकर ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पटना के दानापुर और रूपसपुर में संचालित कॉल सेंटरों ने पिछले चार वर्षों के दौरान करीब 500 लोगों से लगभग एक करोड़ रुपये की ठगी की। इसी तरह, शेखपुरा जिले में एप से तत्काल लोन दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ली।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की अलग-अलग टीम ने शेखपुरा और पटना जिले के तीन-तीन जगहों पर छापेमारी कर साइबर ठगों के इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट से जुड़े 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही करीब दो दर्जन स्मार्टफोन, ढाई दर्जन की-पैड मोबाइल, 19 लैपटॉप, 27 हार्ड डिस्क, फर्जी कागजात पर निर्गत डेढ़ दर्जन सिम कार्ड, वाईफाई राउटर सहित कई डिजिटल उपकरण और डाटा की बरामदगी की है। जब्त डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान हो रही है।

भुगतान लेकर ब्लॉक कर देते थे नंबर

दानापुर और रूपसपुर इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाला गिरोह गूगल व अन्य स्रोतों से आम नागरिकों के मोबाइल नंबर का डाटा इकट्ठा कर रखा था। कॉल सेंटर से गिरफ्तार हुए महिला व पुरुष कर्मी इन नंबरों पर कॉल कर उनको मोबाइल रिचार्ज, रेल-हवाई टिकट बुकिंग, आधार अपडेट, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने का झांसा देते थे। इच्छुक व्यक्तियों से सेवा प्राप्ति के लिए राशि मांगी जाती थी। क्यूआर कोड या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से राशि प्राप्त करने के बाद पीड़ितों को कोई सेवा नहीं दी जाती थी।

पुन: संपर्क करने पर उनके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। अभियुक्तों ने अपनी फर्जी आईडी और वेबसाइट अन्य लोगों को उपलब्ध करा कर विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर संचालित कराए। गिरोह में सबकी भूमिका तय थी। मुख्य सरगना संचालन और धन लेन-देन नियंत्रित करता था, जबकि महिला कर्मियों का उपयोग विश्वास बनाने में किया जाता था। ईओयू के मुताबिक इन कॉल सेंटरों को ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग या डिजिटल सेवा केंद्र के नाम पर चलाया जा रहा था।

एप से लोन के नाम पर इस तरह की गयी ठगी

शेखपुरा जिले में साइबर ठग मोबाइल कॉल, मैसेज व अन्य डिजिटल माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें तत्काल एप से लोन उपलब्ध कराने का प्रलोभन देते थे। लोन स्वीकृति के नाम पर पीड़ितों से प्रोसेसिंग फी, केवाईसी चार्ज एवं अन्य शुल्क के रूप में ऑनलाइन भुगतान कराया जाता था। भुगतान मिलने के बाद पीड़ितों को कोई सेवा नहीं दी जाती थी। पीड़ित के पुन: संपर्क करने पर उनके मोबाइल नंबर को ब्लॉक करते हुए सभी तरह के संपर्क को समाप्त कर दिया जाता था।

फोन पर लोन या ऑनलाइन सेवाएं लेने से बचें

ईओयू ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध ऑनलाइन नौकरी, कॉल, डिजिटल ऑफर या लोन ऑफर के झांसे में न आएं। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि या साइबर अपराध की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या साइबर पुलिस को दें।

