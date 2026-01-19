दो मिनट में बेटा-बेटी सबको उठवा लेंगे, धमकी देकर कपल से 18 लाख की ठगी; 2 गिरफ्तार

संक्षेप: चार जनवरी को अंजान नंबर से एक शख्स ने कॉल किया और बताया कि वह नेशनल सीक्रेट डिपार्टमेंट से बोल रहा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दो खातों से 18 लाख 70 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए।

बिहार के भागलपुर में डिजिटल अरेस्ट कर दंपति से 18.70 लाख की ठगी कर ली गई। साइबर फ्रॉड ने पति- पत्नी को बेटा-बेटी समेत गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी। भागलपुर साइबर पुलिस ने समस्तीपुर के हसनपुर स्थित शाहपुर पटोरी के रहने वाले आरोपी अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कई एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं।

कोतवाली थाना क्षेत्र के चुनिहारी टोला की रहने वाली रत्ना गुप्ता ने ठगी का केस केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि चार जनवरी को अंजान नंबर से एक शख्स ने कॉल किया और बताया कि वह नेशनल सीक्रेट डिपार्टमेंट से बोल रहा है। मुंबई में पुलिस अधिकारी होने की बात कहने वाले उस शख्स ने कहा कि आप और संजय मिलकर मनी लांड्रिंग का काम करते हैं। उसने यह भी कहा कि आपकी रिकॉर्डिंग भी है। यही कहकर धमकाया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया।

बेटा और बेटी को उठवा लेने की भी धमकी दी महिला ने बताया कि कॉल करने वाले ने धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट किया और पांच एवं छह जनवरी को उनके पति के खाते से उसके बताए दो खाते में नौ लाख और नौ लाख सत्तर हजार रुपये ट्रांसफर करा लिया। साइबर अपराधियों ने महिला को घर से बाहर जाने से रोक दिया। महिला और उसके पति का हस्ताक्षर करा व्हाट्सएप पर बांड भी मंगवा लिया। आधार की कॉपी ले ली। बेटा और बेटी को उठवा लेने की धमकी दी और कहा कि आपको अरेस्ट कराने में दो मिनट लगेगा। महिला ने पुलिस को बताया कि डर की वजह से उसने और उसके पति ने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया। वाई-फाई से कनेक्ट होते ही साइबर अपराधियों का वीडियो कॉल आने लगता था।

15 हजार नगद, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद