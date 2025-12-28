Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscyber fraud can send happy new message and cheat you patna police said be alert
हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज यूं ठग लेंगे साइबर अपराधी, पुलिस ने चेताया

हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज यूं ठग लेंगे साइबर अपराधी, पुलिस ने चेताया

संक्षेप:

नए साल पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि नहीं आएं।

Dec 28, 2025 07:52 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधाान संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

लोगों को ठगी का शिकार करने के लिए साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंड़े अपना रहे हैं। साइबर पुलिस को आशंका है कि इस बार पहली जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह तरह की डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर का संदेश भेजकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों को ऐसा ही निशाना बनाए थे। इसलिए साइबर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक कर रही है। पटना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का लिंक आता है तो आप कभी भी उसे क्लिक या डाउनलोड नहीं करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ऑनलाइन उन लोगों से बातचीत करने से बचें जिन्हें नहीं जानते हैं। अपने परिचित से ही ऑनलाइन संवाद करें। साइबर अपराधी दोस्ती का झांसा देकर बच्चों और युवाओं को अपने गिरफ्त में ले सकते हैं। नए साल पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि नहीं आएं। पटना साइबर थाने की ओर से सोमवार से एक सप्ताह तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में शादी के 23 दिन बाद कृषि विभाग की महिला अधिकारी लापता, मची सनसनी

मोबाइल के सिम को लॉक रखें

साइबर थाना के प्रभारी नीतिश चंद्र धारिया का कहना है कि यदि आप मोबाइल के सिम को लॉक रखते हैं तो साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। यदि आपका मोबाइल भूल जाता है तो साइबर अपराधी उसे चाह कर भी अपराधी खोल नहीं सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे और कई बेपटरी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Cyber Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।