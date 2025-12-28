हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज यूं ठग लेंगे साइबर अपराधी, पुलिस ने चेताया
नए साल पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि नहीं आएं।
लोगों को ठगी का शिकार करने के लिए साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंड़े अपना रहे हैं। साइबर पुलिस को आशंका है कि इस बार पहली जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह तरह की डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर का संदेश भेजकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों को ऐसा ही निशाना बनाए थे। इसलिए साइबर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक कर रही है। पटना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का लिंक आता है तो आप कभी भी उसे क्लिक या डाउनलोड नहीं करें।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ऑनलाइन उन लोगों से बातचीत करने से बचें जिन्हें नहीं जानते हैं। अपने परिचित से ही ऑनलाइन संवाद करें। साइबर अपराधी दोस्ती का झांसा देकर बच्चों और युवाओं को अपने गिरफ्त में ले सकते हैं। नए साल पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि नहीं आएं। पटना साइबर थाने की ओर से सोमवार से एक सप्ताह तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी।
मोबाइल के सिम को लॉक रखें
साइबर थाना के प्रभारी नीतिश चंद्र धारिया का कहना है कि यदि आप मोबाइल के सिम को लॉक रखते हैं तो साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। यदि आपका मोबाइल भूल जाता है तो साइबर अपराधी उसे चाह कर भी अपराधी खोल नहीं सकते हैं।