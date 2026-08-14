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125 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क के 4 गिरफ्तार

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान
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सूरत में हुई महज पांच लाख रुपये की साइबर ठगी की जांच से 125 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। सूरत पुलिस ने पटना के एक होटल से चार शातिरों को गिरफ्तार कर लिया।

Cyber Fraud
125 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़

मो. फिरोज अख्तर, पटना।

Inter State Cyber Fraud Gang Exposed: साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ ऐक्शन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात में हुई वारदात के तार बिहार और झारखंड के कई जिलों से जुड़े हैं। सूरत में हुई महज पांच लाख रुपये की साइबर ठगी की जांच से 125 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। सूरत पुलिस ने जामताड़ा और देवघर से पीछा करते हुए पटना जंक्शन इलाका स्थित एक होटल में छापेमारी कर इसमें शामिल चार साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ भी किया। छानबीन में और बड़े कारनामों के खुलासे की संभावन जताई जा रही है।

पकड़े गए शातिरों में जहुरुल अंसारी उर्फ चांद (35) जामताड़ा, राजन कुमार सोनी (19) औरंगाबाद, आदित्य राज उर्फ अमन (19) रोहतास और समीर अंसारी उर्फ शक्तिमान (28) नारायणपुर जामताड़ा शामिल हैं। गिरोह से जुड़े शातिरों ने 336 फर्जी संदिग्ध एपीके फाइलों को 31 हजार 174 मोबाइल में डाउनलोड कराया। इसके बाद पांच हजार 613 लोगों के बैंक खातों से एक लाख छह हजार 643 ट्रांजेक्शन से करीब 125 करोड़ रुपये की निकासी की गई।

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एपीके डेवलपर गिरफ्तार, 70 हजार तक लेता था

कोतवाली थानेदार अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठगों को सूरत साइबर अपराध पुलिस अपने साथ ले गई है। बता दें कि एक व्यक्ति ने करीब पांच लाख रुपये की साइबर ठगी का केस सूरत साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराया था। जांच में पता चला कि ठगी एपीके फाइलों के माध्यम से की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने पिछले महीने एपीके डेवलपर रोहित सक्सेना को गिरफ्तार किया था। रोहित साइबर ठगों की मांग के अनुसार फर्जी एपीके फाइलें तैयार करता था। डेवलपर एक एपीके फाइल के लिए आठ हजार से 70 हजार रुपये तक लेता था।

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बैंक के नाम से एपीके फाइल

पुलिस की जांच में पता चला है कि फ्रॉड गिरोह ने 15 मई से 18 मई के बीच पंजाब नेशनल बैंक के नाम से फर्जी पीएनबी वन एपीके फाइल बनाई थी। यह देखने में बैंक के ऑरिजनल मोबाइल ऐप जैसा था। आरोपितों ने इसे हजारों मोबाइल पर व्हाट्सएप से भेजा था। शातिरों की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क की जांच की जा रही है। ठगी की गई 125 करोड़ की रकम किन किन बैंकों के माध्यम से कहां कहां भेजी गई, इसका पता लगाया जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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