जनगणना के नाम पर हो रही साइबर ठगी, एक फर्जी लिंक और बैंक खाता खाली; बिहार में साइबर ठगों का नया जाल
Bihar News: बिहार में जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का नया धंधा शुरू हुआ है। ठग खुद को अधिकारी बताकर फर्जी लिंक भेज रहे हैं, जिससे बैंक खाते खाली हो रहे हैं। पटना और मुजफ्फरपुर में कई लोग इसका शिकार हुए हैं।
Census In Bihar: बिहार में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका निकाला है। अब लोगों को जनगणना के बहाने अपना शिकार बनाया जा रहा है। शातिर ठग खुद को जनगणना अधिकारी बताकर लोगों को कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। वे सरकारी लाभ दिलाने या स्व-गणना फॉर्म भरने का झांसा देकर एक फर्जी लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक खाते पल भर में खाली हो जा रहे हैं। बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है।
फर्जी लिंक के जरिए हो रही ठगी
राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर और कई अन्य जिलों से लगातार धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। ठगों का तरीका बेहद शातिर है; वे फोन कर कहते हैं कि "आपकी स्व-गणना पूरी नहीं हुई है, जल्दी फॉर्म भरें वरना सरकारी योजनाओं का लाभ रुक जाएगा।" इसके बाद वे एक लिंक भेजते हैं जो दरअसल एक खतरनाक वायरस होता है। लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ित का मोबाइल हैंग हो जाता है और ठगों को उनके बैंक डिटेल्स का एक्सेस मिल जाता है। पटना में एक व्यक्ति के खाते से इसी तरह 25 हजार रुपये उड़ गए, वहीं मुजफ्फरपुर की एक महिला ने 10 हजार रुपये गंवा दिए।
ग्रामीण इलाकों को कर रहे टारगेट
साइबर अपराधियों ने विशेष रूप से बिहार के ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया है, जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है। ठग जानते हैं कि गांवों में लोग सरकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें लाभ रुकने का डर दिखाकर आसानी से फंसाया जा रहा है। जनगणना से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि विभाग कभी भी किसी व्यक्ति को ओटीपी मांगने या फॉर्म भरने के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता है। स्व-गणना के लिए केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in/ का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
1930 पर करें शिकायत
बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने सक्रियता दिखाते हुए कई शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध कॉल आने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।