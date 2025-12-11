जन सुराज पार्टी के नाम पर पैसों की डिमांड, साइबर ठगों का नया धंधा, मनोज भारती ने किया अलर्ट
बिहार में अब साइबर ठग प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के नाम पर ठगी को अंजाम देने में जुट गए हैं। साइबर ठग जन सुराज पार्टी के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि, इसकी जानकारी मिलते ही पार्टी की तरफ से लोगों को सावधान किया गया है। जन सुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
मनोज भारती ने एक्स पर लिखा, 'अलर्ट, कई दिनों से देखा जा रहा है कि जन सुराज पार्टी के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम पर फर्जी अकाउंट, व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारी फोटो लगाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं या संगठन के नाम पर झूठे लालच दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जन सुराज किसी से भी फोन या मैसेज कर पैसे नहीं मांगता है।
ये लोग न सिर्फ साइबर फ्रॉड कर रहे हैं बल्कि जानबूझकर जन सुराज की छवि खराब करने की साजिश भी रच रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है इगर इस प्रकार के किसी कॉल या मैसेज से भ्रम में न आएं और इसे अविलम्ब हमें या नजदीकी साइबर सेल/थाना में सूचित करें।'