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पाकिस्तानी नंबर से फोन, नेपाली नंबर से ठगी; लंदन के ‘आशिक’ ने बिहार की लड़की को लूट लिया

Mar 18, 2026 08:48 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सिकटा
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इंस्टाग्राम पर लंदन का पता लिखकर साइबर क्रिमिनल ने बेतिया की लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और रुपये ठग लिए। पाकिस्तानी और नेपाली नंबर से उसे फोन आते रहे, लेकिन आशिकी में अंधी लड़की ISD कोड तक नहीं पहचान सकी।

पाकिस्तानी नंबर से फोन, नेपाली नंबर से ठगी; लंदन के ‘आशिक’ ने बिहार की लड़की को लूट लिया

तरह-तरह के लालच और भय में फंसकर रोज सैकड़ों लोग ऑनलाइन ठगों के हाथों करोड़ों रुपये गंवा रहे हैं, अखबारों में खबर छप रही है, डिजिटल में न्यूज आ रहे हैं, सरकार मोबाइल पर मैसेज भेज-भेजकर सबको सतर्क कर रही है, लेकिन फिर भी देश-दुनिया और अपने आस-पास की चीजों से बेखबर लोग जालसाजों के झांसे में आकर कमाई लुटा रहे हैं। पश्चिम चंपारण के सिकटा की एक युवती को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाने वाले साइबर क्रिमिनल ने पाकिस्तानी नंबर से बात करके खुद को लंदन का बताया और नेपाल के नंबर पर पैसा मंगवाकर गायब हो गया।

मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाने वाली युवती को इंटरनेशनल कोड की जानकारी होती या उसने कुछ इंटरनेट पर गूगल सर्च कर लिया होता तो उसे पता चल जाता कि उसको प्यार के नाम पर उल्लू बना रहा लड़का लंदन में तो कतई नहीं रहता है। उसे जो फोन आ रहा है, वह पाकिस्तान के किसी नंबर से आ रहा है। उससे जिस नंबर पर पैसा मंगवाया जा रहा है, वो नेपाल का है। नंबर पाकिस्तान का है तो ये जरूरी नहीं कि लड़का पाकिस्तान में ही हो या पाकिस्तानी ही हो। तमाम तकनीक हैं, जिससे एक देश में बैठकर दूसरे देश के नंबर से किसी को फोन लगाया जा सकता है। युवती की आशिकी का बुखार अलग-अलग मौके पर कुल 2.21 लाख रुपये गंवाने के बाद उतरा।

युवती के परिजनों को जब ठगी का पता चला तो उसे लेकर शिकायत दर्ज कराने सिकटा थाने गए। लोकल पुलिस ने साइबर क्राइम बताते हुए परिजनों को साइबर थाना, बेतिया भेजा। पीड़िता ने वहां बताया कि लंदन के एक लड़के से इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ। जिसके बाद वह शादी की बात करते हुए वहां बुलाने लगा। मैंने लंदन जाने से मना कर दिया तो गायब हो गया। लेकिन, इससे पहले रोज मोबाइल नंबर 923437080100 पर बात होती थी। यह नंबर पाकिस्तानी है। युवती ने बताया कि जब उसे रुपये की जरूरत होती थी तब मोबाइल नंबर 9772416140 से बात करता था और रुपये डाल देती थी। यह नंबर नेपाल का है।

इस तरह 11 हजार, 25 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार और 17 मार्च की सुबह में 1 लाख रुपए भेजा। युवती को असल में 14 मार्च की शाम में 923422581697 और 923437080100 नंबर से फोन आया और उधर से बोला कि रवि कुमार बोल रहा हूं। वही रवि कुमार जिसे वो लंदन का समझकर इतने दिन से प्यार कर रही थी और पैसे भी भेज रही थी। रवि ने उसे बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं, लेकिन कुछ पैसा कम पड़ रहा है, जिसके कारण टिकट नहीं बन रहा है। 11 हजार रुपये भेजो। उसके दिए खाते में युवती ने रुपये भेज दिए। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने सारे पैसे लड़के की तरफ से आए क्यूआर कोड स्कैनर और बैंक खाता नंबर पर भेजी है।

युवती की मां ने बताया कि तीन बेटी और दो बेटों में सबसे छोटी बेटी मंगलवार सुबह में घर पर नहीं दिखी तो खोज करने लगे। नहीं मिली तब उसके मोबाइल पर फोन किया। तब बेटी ने सिकटा आने और ठगी की आपबीती बताई। पीड़िता ने बताया कि संदेह होने के बाद उसने लड़के के फोन नंबर पर बात करने की कोशिश की लेकिन वह नंबर बंद था।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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