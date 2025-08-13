बेटी की गिरफ्तारी का भय, एआई से सुनवाई रोने की आवाज; बिहार में पुलिसवाला बन साइबर ठगी

बाद में बेटी को छोड़ने के बहाने 1.65 लाख रुपए ठग लिए। वहीं, शातिरों ने अलग-अलग बहाने से पांच लोगों को करीब तीन लाख रुपये का चूना लगा दिया। इस संबंध में साइबर और स्थानीय थाने में केस दर्ज किया गया है।

बिहार की राजधानी पटना में साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर शास्त्री नगर निवासी को फोन किया। ड्रग्स तस्करी में बेटी की गिरफ्तारी की बात कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से रोने की उसकी आवाज भी सुनवाई। बाद में बेटी को छोड़ने के बहाने 1.65 लाख रुपए ठग लिए। वहीं, शातिरों ने अलग-अलग बहाने से पांच लोगों को करीब तीन लाख रुपये का चूना लगा दिया। इस संबंध में साइबर और स्थानीय थाने में केस दर्ज किया गया है।

सिपाही को लगाई 20 हजार की चपत ठगी की अन्य घटना बोरिंग रोड निवासी के साथ घटी। उन्होंने आन लाइन मंगाए सामान की वापसी के लिए मेल किया था। जिसके बाद शातिरों ने एपीके फाइल भेजकर उन्हें 47 हजार रुपये का चूना लगा दिया। एसके पुरी निवासी के खाते से यूपीआई द्वारा बिना उनकी जानकारी के 40 हजार रुपये निकल गए। उधर शातिरों ने खुद को एयरटेल का कर्मी बताकर कंपनी का नंबर रिचार्ज के बहाने 30 हजार रुपये ठग लिए। अंतिम मामले में ठगों ने बिजली मीटर अपडेट का झांसा देकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सिपाही को 20 हजार की चपत लगा दी।