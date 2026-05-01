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बिहार में मानदेय के नाम पर जनप्रतिनिधियों पर साइबर अटैक, अफसर बनकर उड़ा रहे डेटा

May 01, 2026 07:54 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, कटिहार
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Cyber Crime In Bihar: कटिहार में पंचायत चुनाव से पहले साइबर ठग सक्रिय हैं। वे जनप्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान का झांसा देकर बैंक विवरण और ओटीपी मांग रहे हैं।

बिहार में मानदेय के नाम पर जनप्रतिनिधियों पर साइबर अटैक, अफसर बनकर उड़ा रहे डेटा

Cyber Crime In Bihar: बिहार में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर जहाँ एक ओर प्रशासनिक तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों ने भी अपनी चालें तेज कर दी हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सूचना मिल रही है कि अज्ञात नंबरों से जनप्रतिनिधियों को फर्जी कॉल और संदेश आ रहे हैं। साइबर अपराधी खुद को सीनियर सरकारी अधिकारी या विभाग का कर्मी बताकर जनप्रतिनिधियों को झांसा दे रहे हैं कि उनका पिछला मानदेय बकाया है और उसे तुरंत उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना है।

मानदेय का लालच देकर ठगी

ठगी का तरीका बेहद शातिर है। अपराधियों द्वारा मुखिया और वार्ड सदस्यों को कॉल कर कहा जाता है कि सरकारी खजाने से उनका मानदेय जारी हो चुका है। इसे प्राप्त करने के लिए उनसे बैंक खाता संख्या, आधार नंबर और मोबाइल पर आने वाला ओटीपी माँगा जाता है। कुछ मामलों में अपराधियों ने व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए फर्जी लिंक भी भेजे हैं। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि इन लिंक्स पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो सकता है और बैंक खाता चंद मिनटों में खाली हो सकता है।

साइबर पुलिस कर रही जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार के साइबर थानाध्यक्ष सह यातायात डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि चुनावी माहौल का फायदा उठाकर जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाए जाने की पुख्ता सूचना मिल रही है। शुरुआती जांच में यह प्रतीत होता है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम है जो डेटाबेस के जरिए जनप्रतिनिधियों के नंबरों तक पहुँचा है। पुलिस वर्तमान में उन संदिग्ध नंबरों को ट्रैक कर रही है जिनसे कॉल किए गए हैं।

सतर्क रहें जनप्रतिनिधि

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं या मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह आधिकारिक माध्यमों से होती है और इसके लिए कभी भी फोन पर व्यक्तिगत जानकारी या ओटीपी नहीं माँगा जाता है। पुलिस ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि यदि उन्हें ऐसा कोई भी संदिग्ध कॉल आता है, तो वे तुरंत नजदीकी साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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