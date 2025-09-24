Congress Meeting Live: CWC की बैठक के लिए निकले राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने आवास से IGI हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, वहां से वे पटना जाएंगे, जहां आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी।
cwc meeting
Congress Meeting Live: कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। कांग्रेस बुधवार को पटना में बिहार विधानसभा चुनाव, आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श करेगी। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सभी वरीय नेता शामिल होंगे।
आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की यह पहली बैठक है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार कांग्रेस के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यसमिति सदस्यों के अलावा बैठक में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे।
Congress Meeting Live: SIR के खिलाफ आंदोलन को धार देगी कांग्रेस
कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक है। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की शीर्ष इकाई यानी पार्टी की कार्यसमिति की बैठक यहां हो रही है। इसके लिए पूरे आश्रम परिसर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। इस बैठक में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ आंदोलन को धार देगी तो आरक्षण बढ़ाने के साथ बिहार सहित देशभर के अहम मुद्दों पर मंथन करेगी। यही नहीं, बिहार विधानसभा में जीत की रणनीति भी बनाएगी।
बिहार के हित का प्रतीक है CWC बैठक- कांग्रेस
कांग्रेस ने बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को हो रही पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक को बिहार के हितों के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया और कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली थी उस संदेश को और मजबूत आधार दिया जाएगा।
कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा "24 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में पटना में विस्तारित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी। यब ऐतिहासिक अवसर होगा जिसके केन्द्र में बिहार, उसका समृद्ध इतिहास एवं उसकी विरासत होगी।
Congress Meeting Live: कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही- नीरज कुमार
जद(यू) के विधान पार्षद नीरज कुमार ने आरोप लगाया स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई कह कर कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की पटना में होने वाली बैठक में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर का कांग्रेस अपमान करेगी। हालांकि, राजद के वरिष्ठ नेता और बक्सर से लोकसभा सदस्य सुधाकर सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘‘पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक सकारात्मक संदेश देगी, जिसका लाभ केवल कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि पूरे ‘इंडिया’ गठबंधन को मिलेगा।’’
Congress Meeting Live: शाहनवाज हुैसन ने CWCपर कसा तंज
भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्षी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘पहले सीडब्ल्यूसी की बैठकें दिल्ली में होती थीं, जहां कांग्रेस चुनावों में शून्य पर सिमटती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी उसका यही हाल होगा।’’ इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले ‘‘दबाव की राजनीति’’ कर रही है।
Congress Meeting Live: कांग्रेस ने एनडीए के आरोपों को किया खारिज
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) प्रमुख ने भाजपा नीत राजग द्वारा लगाए गए इस आरोप को खारिज कर दिया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आजादी के बाद सीडब्ल्यूसी बैठकों का इतिहास देखें तो ये कई जगहों पर हुई हैं। हाल के वर्षों में गुजरात में भी सीडब्ल्यूसी बैठक हुई थी। कल की बैठक विस्तारित कार्यसमिति की होगी, जिसमें राज्य इकाई प्रमुखों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है।
राजेश कुमार ने कहा, ‘‘सीडब्ल्यूसी बैठकों में हम राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित करते हैं। कल भी यही होगा। इसमें ‘वोट चोरी’ और भारत पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ जैसे विषयों पर चर्चा होगी।’’
Congress Meeting Live: कांग्रेस की बैठक में 'वोट चोरी' पर चर्चा
कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राजधानी पटना में बुधवार को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में ‘‘वोट चोरी’’ और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव दीपा दास मुंशी और सैयद नासिर हुसैन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे।
Congress Meeting Live: बैठक में पारित होंगे प्रस्ताव
बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे झंडोतोलन करेंगे। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श होगा। इसके बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
Congress Meeting Live: 160 प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में करीब 160 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसमें शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार सहित ज्यादातर वरीय नेता पटना पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे पटना पहुंचेंगी।
