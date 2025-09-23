बिहार चुनाव से पहले पटना में CWC का मंथन, खरगे पहुंच गए; सोनिया-राहुल गांधी सुबह आएंगे
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेता पटना पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेता बिहार आएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार यह बैठक पटना में होगी। इसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पटना स्थित पार्टी दफ्तर सदाकत आश्रम को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कुछ नेता मंगलवार शाम को ही पटना पहुंच गए। वहीं, सोनिया एवं राहुल गांधी समेत अन्य नेता बुधवार सुबह पहुंच जाएंगे।
बिहार चुनाव से पहले पटना में यह बैठक आयोजित होने से सियासी पारा गर्माया हुआ है। इस बैठक में वोटर लिस्ट रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ आंदोलन को धार देने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता रणनीति बनाएंगे। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने और बिहार सहित देश भर के अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। यही नहीं, बिहार विधानसभा में जीत की रणनीति भी इस मीटिंग में बनेगी।
दरअसल, कांग्रेस बिहार में खोई जमीन वापस पाने को जी-तोड़ मेहनत कर रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, घर-घर अधिकार यात्रा, महिला, एससी, अतिपिछड़ा सहित विभिन्न वर्गों के साथ राहुल गांधी के संवाद आदि से पार्टी राज्य में पैठ बढ़ा रही है।
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। अब जब केंद्र ने जाति गणना कराने की घोषणा कर दी है, तब सीडब्ल्यूसी में आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। बिहार में 65 फीसदी आरक्षण करने की मांग दुहराई जा सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी अभी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एसआईआर के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। कांग्रेस की शीर्ष इकाई पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ अभियान को धार दिया जा सकता है।
अन्य मुद्दों में भ्रष्टाचार, अपराध, महिला सुरक्षा, रोजगार आदि पर भी प्रस्ताव पास किए जाएंगे। किसानों, छात्रों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित की बात करते हुए एनडीए की डबल इंजन सरकार पर चोट की जाएगी।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा है कि पटना में देश के मुद्दों पर बात होगी। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों की दुर्दशा जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार होगा। बिहार से उठी आवाज पूरे भारत में गूंजेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अचूक रणनीति तैयार करेंगे। भारत के प्रजातंत्र को सुरक्षित करने का संकल्प लेंगे।