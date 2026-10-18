छेड़खानी करने वालों का हाथ काट कर लाओ और 2 लाख इनाम पाओ, सांसद पप्पू यादव का ऐलान

महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का हाथ काट कर लाओ और इनाम पाओ। बिहार के पूर्णिया जिले से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। मधुबनी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में पप्पू यादव ने महिला सुरक्षा पर अपनी बात रखी है।

कुछ दिनों पहले बिहार के अलग-अलग जिलों में महिलाओं के खिलाफ सरेआम घिनौनी अपराध की कई तस्वीरें सामने आई थीं। कई मामलों में पुलिस ने कठोर कार्रवाई भी की थी। लेकिन इन मामलों से बिहार की छवि को नुकसान पहुंचा था। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने ऐसी घटनाओं पर रोष जाहिर किया था और ऐसे हैवानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई थी। अब पप्पू यादव ने कहा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों का हाथ काट कर लाने वालों को वो 2 लाख रुपये का इनाम देंगे।

पप्पू यादव दुर्गा पूजा के अवसर पर मधेपुरा में आयोजित खुर्दा महोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे। यहां मंच पर सांसद ने कहा, ‘बेटी की तरफ हाथ उठाने वालों के हाथ को काट कर लाइए और पप्पू यादव से 2 लाख रुपया इनाम लीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी बेटी को छेड़ेंगे उसको दंड दीजिए और देकर आइए तुरंत पप्पू यादव से तुरंत 2 लाख रुपया लीजिए, सीधा। कोई कॉम्प्रोमाइज बेटी और मां के सवाल पर नहीं होगा, फिर चाहे वो किसी भी विचार का क्यों ना हो और किसी भी धर्म का क्यों ना हो।’ पप्पू यादव ने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि छेड़खानी करने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए।

बता दें कि बिहार के जमुई, बांका, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कुछ अन्य जिलों से कुछ दिनों पहले युवतियों से हैवानियत के कई वीडियो वायरल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। जमुई वायरल वीडियो कांड के एक आरोपी नंदन यादव का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर भी किया था। इन अलग-अलग कांडों की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने निंदा की थी और महिलाओं के प्रति अपराध को चिंता का विषय बताते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही थी। पप्पू यादव बिहार के प्रसिद्ध सार्वजनिक युवा शक्ति दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित खुर्दा महोत्सव का उदघाटन करने मधुबनी पहुंचे थे। छेड़खानी करने वालों का हाथ काटने वालों को इनाम देने की बात यहीं पर उन्होंने कही। इस मौके पर पप्पू यादव ने यह भी कहा कि खुर्दा महोत्सव इंसानियत, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश देती है।