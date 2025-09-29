सीतामढ़ी में CSP संचालक को गोलियों से भूना, आधे घंटे रेकी के बाद मर्डर, CCTV में कैद घटना

सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या की घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।

सीतामढ़ी के चोरौत इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने नीमबाड़ी बाजार चौक स्थित टोकन रोड के पास सीएसपी संचालक श्रवण कुमार (40) को गोलियों से भून दिया। चार गोली लगने के बाद श्रवण की मौके पर मौत हो गई। श्रवण मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र के बासुकी दुर्गापट्टी निवासी किशुन यादव का पुत्र था। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, श्रवण बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाता था। सीएसपी में घुसने के कुछ मिनट बाद ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गंभीर हालत में उसे सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर किए जाने के बाद शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

फायरिंग कर भागने की घटना आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी है। सीएसपी संचालक की मौत से आक्रोशित लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने हत्या के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर एसपी अमित रंजन, पुपरी एसडीपीओ गौरव कुमार, पुपरी डीएसपी सुनीता कुमारी, सर्किल इंस्पेक्टर पुपरी अजीत कुमार श्रीवास्तव व चोरौत थानाध्यक्ष मोनी कुमारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। ग्रामीणों के अनुसार, बाइक से पहुंचे तीन बदमाश सीएसपी के समीप पहुंचकर आधे घंटे तक रेकी की। इसके बाद करीब 11:51 बजे एक बदमाश सीएसपी में घुसा और दूसरा सीएसपी के बाहर खड़ा था।

तीसरा व्यक्ति सीएसपी से कुछ दूरी पर बाइक स्टार्ट कर खड़ा था। दुकान में घुसे बदमाश ने सीएसपी पर पैसा लेने के लिए खड़ी महिला को पैसा जमा करने की बात कहते हुए हटने के लिए कहा। महिला के काउंटर से हटते सीएसपी में घुसे बदमाश ने पिस्तौल निकालकर सीएसपी संचालक के सीने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद सभी बदमाश बाइक से फरार हो गए।