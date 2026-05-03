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बिहार में हुआ क्रिप्टो कांड, 55 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा; बड़ा गैंग पकड़ा गया

May 03, 2026 10:26 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पूर्वी चंपारण
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Bihar News Today: बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 लाख भारतीय व 13 लाख नेपाली मुद्रा मिली है। जांच में क्रिप्टो से 55 करोड़ की हेराफेरी उजागर हुई है।

बिहार में हुआ क्रिप्टो कांड, 55 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा; बड़ा गैंग पकड़ा गया

Bihar News Today: बिहार के पूर्वी चंपारण सीमावर्ती इलाकों में लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत मोतिहारी की साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में तुरंत कार्रवाई और छापेमारी करते हुए इस अवैध धंधे में संलिप्त चार शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्करों के पास से भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस गिरोह ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगभग 55 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध ट्रांजेक्शन किया है।

क्रिप्टो से 55 करोड़ की हेराफेरी का हुआ खुलासा

साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घोड़ासहन थाना क्षेत्र में कुछ लोग नकद और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अवैध लेन-देन का नेटवर्क चला रहे हैं। सूचना के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल, टैब और कंप्यूटर की जब गहराई से जांच की गई तो कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल एक मोबाइल फोन से ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए करीब 6 मिलियन (लगभग 55 करोड़ रुपये से अधिक) के ट्रांजेक्शन का पुलिस को पता चला है।

म्यूल अकाउंट से भारत से नेपाल भेजा जा रहा था पैसा

ये अपराधी एक से अधिक बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) में अवैध रूप से रुपये मंगाते थे और फिर उन रुपयों को सीमा पार नेपाल के बैंक खातों में भेज देते थे। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नेपाल से इनका सीधा कनेक्शन था। जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात के सख्त निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर विशेष अभियान और कड़ी निगरानी चलाई जा रही थी, जिसके तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है।

60 लाख नकद और कई गैजेट्स बरामद

सूचना पुख्ता होने के बाद मोतिहारी साइबर थाना, ढाका थाना और घोड़ासहन थाने की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अलग-अलग दुकानों और घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 60 लाख रुपये की भारतीय करेंसी और 13 लाख 67 हजार 810 नेपाली मुद्रा बरामद की है। इसके अलावा तस्करों के पास से एक सीपीयू, 11 मोबाइल फोन, एक कैश काउंटिंग मशीन, दो पॉश मशीन और 10 संदिग्ध बैंक खातों के पासबुक व अन्य डिटेल्स भी मिले हैं।

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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