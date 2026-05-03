बिहार में हुआ क्रिप्टो कांड, 55 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा; बड़ा गैंग पकड़ा गया
Bihar News Today: बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 लाख भारतीय व 13 लाख नेपाली मुद्रा मिली है। जांच में क्रिप्टो से 55 करोड़ की हेराफेरी उजागर हुई है।
Bihar News Today: बिहार के पूर्वी चंपारण सीमावर्ती इलाकों में लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत मोतिहारी की साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में तुरंत कार्रवाई और छापेमारी करते हुए इस अवैध धंधे में संलिप्त चार शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्करों के पास से भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस गिरोह ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगभग 55 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध ट्रांजेक्शन किया है।
क्रिप्टो से 55 करोड़ की हेराफेरी का हुआ खुलासा
साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घोड़ासहन थाना क्षेत्र में कुछ लोग नकद और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अवैध लेन-देन का नेटवर्क चला रहे हैं। सूचना के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल, टैब और कंप्यूटर की जब गहराई से जांच की गई तो कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल एक मोबाइल फोन से ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए करीब 6 मिलियन (लगभग 55 करोड़ रुपये से अधिक) के ट्रांजेक्शन का पुलिस को पता चला है।
म्यूल अकाउंट से भारत से नेपाल भेजा जा रहा था पैसा
ये अपराधी एक से अधिक बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) में अवैध रूप से रुपये मंगाते थे और फिर उन रुपयों को सीमा पार नेपाल के बैंक खातों में भेज देते थे। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नेपाल से इनका सीधा कनेक्शन था। जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात के सख्त निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर विशेष अभियान और कड़ी निगरानी चलाई जा रही थी, जिसके तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है।
60 लाख नकद और कई गैजेट्स बरामद
सूचना पुख्ता होने के बाद मोतिहारी साइबर थाना, ढाका थाना और घोड़ासहन थाने की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अलग-अलग दुकानों और घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 60 लाख रुपये की भारतीय करेंसी और 13 लाख 67 हजार 810 नेपाली मुद्रा बरामद की है। इसके अलावा तस्करों के पास से एक सीपीयू, 11 मोबाइल फोन, एक कैश काउंटिंग मशीन, दो पॉश मशीन और 10 संदिग्ध बैंक खातों के पासबुक व अन्य डिटेल्स भी मिले हैं।