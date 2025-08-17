Cruelty with 4 year old child in Bihar genitals cut off on pretext of chocolate बिहार में 4 साल के बच्चे के साथ हैवानियत, चॉकलेट के बहाने घर पर बुला प्राइवेट पार्ट काटा, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में 4 साल के बच्चे के साथ हैवानियत, चॉकलेट के बहाने घर पर बुला प्राइवेट पार्ट काटा

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटनाSun, 17 Aug 2025 07:18 AM
बिहार में चार साल के बच्चे के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। पटना के गौरीचक के सोहगी गांव में हैवानियत की यह घटना सामने आई है। पड़ोसी युवक ने ननिहाल आए चार वर्षीय मासूम को चाकलेट देने के बहाने घर पर बुलाया। उसका गुप्तांग काट दिया। बच्चे के पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना गुरुवार को घटी। फिलहाल बच्चे का पीएमसीएच में इलाज जारी है।

पुलिस ने इस मामले में गुड्डू पासवान सहित छह लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया है कि पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। धनरुआ के तेल्हाड़ी का बच्चा रक्षा बंधन पर अपनी मां के साथ गौरीचक के सोहगी गांव में नाना के घर आया था। पड़ोस में रहने वाले युवक गुड्डू पासवान का एक हफ्ता पहले बच्चे के ननिहाल के लोगों से कहासुनी हुई थी। रंजिश में गुरुवार की शाम वह चॉकलेट का लालच देकर बच्चे को अपने घर पर ले गया और चाकू से गुप्तांग काट दिया।

परिजन इस घटना से अनजान थे। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपित फरार हो चुका था। इस संबंध में परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई गुड्डू सहित घटना के वक्त मौजूद युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

रंजिश में युवक की चाकू मार हत्या, आरोपित गिरफ्तार

उधर आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना चौक थाना क्षेत्र के चमडोरिया में गुरुवार की देर रात घटी। परिजनों ने जख्मी 30 वर्षीय सन्नी कुमार को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गयी। हाजीगंज, एलआईसी ऑफिस के पीछे रहने वाले मृतक के पिता गणेश चौधरी ने थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए चार बदमाशों को नामजद किया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपित मो. हमजा अली को गिरफ्तार कर लिया है।

सन्नी वर्तमान में आलमगंज में किराए के मकान में रहकर पीएमसीएच में ट्राली एजेंसी का काम करता था। वह गुरुवार की देर रात घरवालों से मिलने कैमाशिकोह आया था। जहां से वापस लौट रहा था। इसी क्रम में मोहल्ले में रहने वाले बदमाशों ने उसे घेरकर चाकू मार दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। आपसी रंजिश में हुई वारदात में पुलिस ने एक आरोपित कालीस्थान कैमाशिकोह निवासी मो. हमजा अली को गिरफ्तार कर लिया गया है।