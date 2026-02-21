क्रूर और निकम्मे शासन में... तेजस्वी यादव ने कोमल की मौत पर नीतीश सरकार को लपेटा

बिहार की किसी और बेटी की जान एक-दो मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। मांग की कि अविलंब कोमल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने दसवीं की छात्रा कोमल के आत्महत्या करने के मामले में सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि एक बेटी की जान एक-दो मिनट से कहीं ज़्यादा कीमती और अमूल्य है। सड़क जाम के कारण परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में एक दो मिनट की देरी हो जाती है। क्रूर और निकम्मे शासन की वजह से एक बेटी ने आत्महत्या कर ली।

उन्होंने कहा कि बिहार की किसी और बेटी की जान एक-दो मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। मांग की कि अविलंब कोमल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। शुक्रवार को पहले अपने ट्वीट और फिर विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र की कोमल कुमारी दसवीं की छात्रा थी। जाम और अव्यवस्था के चलते परीक्षा केंद्र पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी हो गई और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला।

तेजस्वी ने कहा कि कोमल ने गुहार लगाई, मिन्नतें की पर उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। सरकारी व्यवस्था से निराश, हताश और परेशान हो उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बिहारी होने के नाते हम दुखी हैं, ग़मज़दा हैं और हताश हैं। क्रूर और निकम्मे शासन में आखिर बेटियों की जान लीलती इन अव्यवस्थाओं का कोई अंत भी तो नहीं दिखाई देता। बेटियां परीक्षा केंद्र के बंद गेट के आगे रो रही हैं पर दुख सुनने वाला कोई नहीं। हमारी बेटियां हमारा गर्व हैं और हम बिहारवासी अपने गर्व को बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की कि कोमल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और बेटियों को जाम आदि के कारण चंद मिनटों की देरी होने पर भी प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जाम के कई कारण हैं। सरकार उन्हें दूर करने में सफल नहीं होती। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। एक होनहार बच्ची दुनिया से चली गई। उन्होंन आरोप लगाया कि बिहार में अराजकता और अव्यवस्था है। सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं के गठबंधन की मौज है। सरकार अचेत अवस्था में है।