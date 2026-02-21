Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

क्रूर और निकम्मे शासन में... तेजस्वी यादव ने कोमल की मौत पर नीतीश सरकार को लपेटा

Feb 21, 2026 05:31 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share Share
Follow Us on

बिहार की किसी और बेटी की जान एक-दो मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। मांग की कि अविलंब कोमल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।

क्रूर और निकम्मे शासन में... तेजस्वी यादव ने कोमल की मौत पर नीतीश सरकार को लपेटा

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने दसवीं की छात्रा कोमल के आत्महत्या करने के मामले में सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि एक बेटी की जान एक-दो मिनट से कहीं ज़्यादा कीमती और अमूल्य है। सड़क जाम के कारण परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में एक दो मिनट की देरी हो जाती है। क्रूर और निकम्मे शासन की वजह से एक बेटी ने आत्महत्या कर ली।

उन्होंने कहा कि बिहार की किसी और बेटी की जान एक-दो मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। मांग की कि अविलंब कोमल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। शुक्रवार को पहले अपने ट्वीट और फिर विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र की कोमल कुमारी दसवीं की छात्रा थी। जाम और अव्यवस्था के चलते परीक्षा केंद्र पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी हो गई और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:राबड़ी देवी के सवाल पर नीतीश के मंत्री ऐक्शन में, सुनील कुमार ने दिया यह बयान

तेजस्वी ने कहा कि कोमल ने गुहार लगाई, मिन्नतें की पर उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। सरकारी व्यवस्था से निराश, हताश और परेशान हो उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बिहारी होने के नाते हम दुखी हैं, ग़मज़दा हैं और हताश हैं। क्रूर और निकम्मे शासन में आखिर बेटियों की जान लीलती इन अव्यवस्थाओं का कोई अंत भी तो नहीं दिखाई देता। बेटियां परीक्षा केंद्र के बंद गेट के आगे रो रही हैं पर दुख सुनने वाला कोई नहीं। हमारी बेटियां हमारा गर्व हैं और हम बिहारवासी अपने गर्व को बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

ये भी पढ़ें:नीतीश सरकार पर राबड़ी देवी गर्म; मैट्रिक छात्रा सुसाइड, शराब पर कड़े तेवर

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की कि कोमल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और बेटियों को जाम आदि के कारण चंद मिनटों की देरी होने पर भी प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जाम के कई कारण हैं। सरकार उन्हें दूर करने में सफल नहीं होती। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। एक होनहार बच्ची दुनिया से चली गई। उन्होंन आरोप लगाया कि बिहार में अराजकता और अव्यवस्था है। सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं के गठबंधन की मौज है। सरकार अचेत अवस्था में है।

ये भी पढ़ें:लालू की RJD में नहीं चलती, तेजप्रताप का बड़ा बयान; MLC सुनील सिंह को खुला चैलेंज

बिहार में इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। केंद्र पर एक मिनट की देरी से पहुंचने वाले कैंडिडेट या टीचर को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कई जिलों से स्कूल के गेट पर फूट-फूटकर रोने की तस्वीरें आ चुकी हैं। मसौढ़ी की छात्रा की मौत पर गुरुवार को राबड़ी देवी ने विधान परिषद में यह सवाल उठाया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Politics Tejaswi Yadav Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।