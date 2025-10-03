कैमूर के CRPF जवान की जम्मू में मौत; कमांडेंट ने बताया सुसाइड, परिजनों की जांच की मांग

कैमूर के सीआपीएफ जवान पप्पू राम का शव शुक्रवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। जहां उनके सम्मान में सशस्त्र सलामी दी गई। विभाग ने सुसाइड बताया है। वहीं परिजन मौत को संदिग्ध बता रहे हैं, और जांच की मांग कर रहे हैं। पप्पू जम्मू के कटरा में 76वीं बटालियन में तैनात थे।

जम्मू में तैनात कैमूर के सीआपीएफ जवान की एक अक्टूबर को मौत हो गई। मृतक पप्पू राम भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवां गांव के निवासी थे। वह अपने माता-पिता के एकलौते संतान थे। कमांडेंट द्वारा जारी पत्र में आत्महत्या की बात लिखी गई है। जबकि परिजन मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। उनका शव शुक्रवार की शाम उनके गांव लाया गया, जहां उनके सम्मान में उन्हें सशस्त्र सलामी दी गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वह जम्मू के कटरा में 76वीं बटालियन में तैनात थे।

जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, तब भारत माता और पप्पू अमर रहे के नारे गूंज उठे। जबकि घर-परिवार में कोहराम मच गया। घर की महिलाएं शव से लिपटकर रोने लगीं। परिजनों व ग्रामीणों ने उनकी मौत पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। मृत जवान के बहनोई विकल्प कुमार ने बताया कि पप्पू राम का हाल ही में नागपुर में हवलदार पद पर प्रोन्नति हुई थी। मात्र दस दिन पूर्व ही वह ट्रेनिंग से लौटे थे। लेकिन, अचानक उनकी मौत की सूचना मिली।