CRPF जवान सिपाही भर्ती सॉल्वर गिरोह का सरगना, 3 पर FIR, 2 गिरफ्तार; हाईटेक नकल के सामान बरामद
पुलिस ने सीआरपीएफ जवान अनीश कुमार उर्फ रौशन समेत तीन के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है।
Sipahi Recruitment Solver Gang: बिहार के सीवान में सिपाही चालक भर्ती की लिखित परीक्षा में हाईटेक तरीके से कदाचार कराने वाले गिरोह का हुसैनगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीवान रेलवे स्टेशन से दो युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से ब्लूटूथ, वॉकी-टॉकी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस मामले में सीआरपीएफ के एक जवान को भी आरोपित बनाया गया है।
पुलिस ने सीआरपीएफ जवान अनीश कुमार उर्फ रौशन समेत तीनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। गिरफ्तार दोनों युवकों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है।
थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि 28 जून को थाना क्षेत्र के सुरापुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में सिपाही चालक भर्ती की लिखित परीक्षा हो रही थी। इसी बीच भभुआ पुलिस से सूचना मिली कि वहां ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसका कथित सरगना सीआरपीएफ जवान अनीश कुमार उर्फ रौशन है। इसके बाद पुलिस ने सीवान रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर नवादा निवासी परीक्षार्थी नीतीश कुमार और उसके सहयोगी कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
नकल का हाईटेक इंतजाम
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश परीक्षा केंद्र के अंदर बैठकर परीक्षा दे रहा था, जबकि कुंदन बाहर से वॉकी-टॉकी से प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा रहा था। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस गिरोह में कई सारे शातिर शामिल हो सकते हैं। पुलिस उनकी पहचान में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरे गिरोह को दबोचने की रणनीति बनाई जा रही है। स्वच्छ परीक्षा सुनिश्चित कराना पुलिस की जिम्मेदारी है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें