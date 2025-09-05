crowd remained a spectator young man was tied to an electric pole and beaten brutally in Nawada तमाशबीन बनी रही भीड़, नवादा में बिजली के खंभे से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, Bihar Hindi News - Hindustan
तमाशबीन बनी रही भीड़, नवादा में बिजली के खंभे से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा

नवादा में बहन से मारपीट के विवाद में उसके भाई को दबंगों ने खंभे से बांध बेहरमी से पीटा। इस बीच भीड़ तमाशबीन बनी रही। पुलिस ने बताया कि पीड़ित के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट जाएगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, रोह/नवादाFri, 5 Sep 2025 10:28 PM
नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के मरूई गांव में दबंगों ने एक युवक को चार घंटे तक बिजली के खंभे में बांधकर बेरहमी से पीटा। एक महिला द्वारा उसके गुप्तांग पर पैर से प्रहार करने की भी चर्चा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दबंगों की हैवानियत देखकर जहां हर कोई स्तब्ध है। इंसानियत शर्मशार हो रही है। हालांकि आपका अपना हिन्दुस्तान अखबार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रोह थाने में पीड़ित की ओर से अभी आवेदन नहीं दिया गया है।

जीशान ने बताया कि बुधवार को स्कूल से लौटने के दौरान उसकी छोटी बहन के साथ मारपीट की गई थी। जब उसकी मां इसका विरोध करने गईं, तो उसके साथ भी दबंगों ने मारपीट की। इस घटना को लेकर रोह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी से गुस्साए दबंगों ने मेरे साथ मारपीट की। जीशान ने अपने बचाव में हाथ चलाया तो आरोपित के सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। इसके बाद आरोपित ने अपने साथियों के साथ हमें बिजली के खंभे में बांधकर पीटा।

इस संबंध में रोह थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने कहा कि जीशान का फर्द बयान नवादा से आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट जाएगी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक को बिजली के खंभे में बांधकर कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। वहीं आसपास दर्जनों लोग मूकदर्शक बने हुए हैं। भीड़ में शामिल एक व्यक्ति बीच बचाव करने की कोशिश करता दिख रहा है।

वीडियो में लिक्खी बॉस नाम का व्यक्ति पीड़ित युवक को अपशब्द बोलते हुए मुकदमे में फारिया लेने की बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दबंगों की पिटाई से घायल युवक जीशान (पिता अलीम) का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है।