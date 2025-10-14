बिहार की राजनीति में बढ़ रहे करोड़पति, पिछले चुनाव में 194 दौलतमंद जीते
बिहार की राजनीति में करोड़पति निरंतर बढ़ रहे हैं। पिछले दो दशक से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की हैसियत उनके बैलेंस, कास्ट और क्रिमिनल हिस्ट्री पर आधारित हो रहा है। राजनीतिज्ञों के बायोडाटा का अध्ययन करने वाली संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच ने फाइनेंशियल स्टेट्स जारी किया है। जिसके मुताबिक वर्ष 2005 में राज्य के 58 करोड़पतियों ने चुनाव लड़ा था।
जिसमें करोड़पति ही चुनाव जीतने में सफल हो पाए थे। वर्ष 2010 में 247 करोड़पतियों ने नामांकन पत्र भरा था लेकिन सदन तक पहुंचने में मात्र 44 को सफलता मिली। वर्ष 2015 में 876 में 162 और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए 1230 करोड़पतियों में 194 करोड़पति ही जीत पाए।
कोसी-सीमांचल और पूर्वी बिहार में भी करोड़पति विधायकों की संख्या में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। मात्र 20 साल में इनकी संख्या 02 से बढ़कर 43 हो गई। 2005 में 02 विधायक ही करोड़पति थे। 2010 में 09 और 2015 में 32 हुए। 2020 में 43 विधायक करोड़पति निकले।
समाज शास्त्री डॉ. एके सिंह बताते हैं, पॉलिटिक्स अब स्टेटस सिंबल बन गया है। टीएमबीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक कुमार हिंद बताते हैं, पॉलिटिक्स अब धंधा बन गया है। करोड़ों रुपये फूंककर कोई समाजसेवा करने नहीं आता है।