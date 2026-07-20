बिहार के चंपारण में भपसा नाला पार कर रहे किसान को मगमच्छ खींच ले गया, नहीं मिला कोई सुराग

बिहार के पश्चिम चंपारण में एक किसान को मगरमच्छ अपने जबड़ों में दबोच कर ले गया। दरअसल यहां एक नाले को पार करते समय पानी के अंदर घात लगााकर बैठे मगरमच्छ ने किसान पर अचानक हमला बोल दिया।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक मगरमच्छ किसान को अपने जबड़े में दबोच कर ले गया। दरअसल यहां रविवार की देर शाम नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचरूखा सिरिसिया के गुरलहिया सरेह के भापसा नाला पार कर रहे किसान केदार बैठा (55) ग्राम पचरूखा सिरिसिया भुटोला निवासी मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। बता दें कि केदार बैठा रविवार की सुबह अपने खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। जहां से देर शाम करीब साढ़े छह सात बजे अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे।इसी क्रम गुरलहिया सरेह के समीप भपसा नाला पार कर रहे थे। नाला पार करने के दौरान नाला में पहले से घात लगाए बैठे एक बड़ा मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और गहरे पानी की ओर खिंचने लगा।

मगरमच्छ के खिंचने पर केदार बैठा द्वारा बचाओ-बचाओ की शोर किया गया। पास के खेत में काम से लौट रहे लोग और खेत देखरेख करने के लिए बनाई गई झोपड़ी मे रह रहे लोग शोर को सुन कर उस तरफ दौड़े। नाला के पास पहुंचते ही लोगों ने देखा कि पानी में केदार बैठा को मगरमच्छ खिंचते हुए गहरे पानी में अन्दर की ओर लेकर जा रहा है। लोगों के शोर गुल पर वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तबतक मगरमच्छ केदार बैठा को गहरे पानी में लेकर छुप गया था। वहां मौजूद लोग नाला में अधिक मगरमच्छ और गहरे पानी के डर से पानी में उतरने से परहेज कर रहे थे।

ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना मदनपुर वनक्षेत्र कार्यालय और स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग और स्थानीय थाना पुलिस द्वारा घटना की जांच पड़ताल के साथ खोजबीन शुरू की गई लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस संबंध में मदनपुर वनक्षेत्र अधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि रविवार की देर शाम सिरिसिया के गुरलहिया सरेह के पास भपसा नाला पार करने के दौरान मगरमच्छ के हमले में एक किसान की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वनकर्मियों की टीम के साथ रविवार की देर शाम घटनास्थल पर पहुंच घटना की जांच पड़ताल के साथ-साथ शव की नाव के सहारे खोजबीन शुरू की गई।