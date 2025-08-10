भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल का हमला; आधा दर्जन लोगों को काटा, खौफ में ग्रामीण

बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि जल्द उस घड़ियाल को जिला प्रशासन को गांव में घूमने से रोकना होगा। अधिकांश लोग पांव पैदल ही अपने घरों के सामानों को बचाने की नियत से गांव में ही फंसे है। आज इस घड़ियाल के आतंक से हमने किसी तरह खुद को बचा लिया है। लेकिन कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना इलाके में घट सकती है।

भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र की सात पंचायतों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लोग पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश है। इस दौरान घड़ियाल के हमले से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह नौ बजे नगर निगम वार्ड-1 स्थित लालूचक और बुद्धूचक के दर्जनों बाढ़ पीड़ित लोग पानी में डूबकर सुरक्षित जगह महाशय ड्योढी स्थित बाढ़ राहत शिविर में जा रहे थे। तभी एक बड़े घड़ियाल ने 7-8 लोगों काट लिया। जिसमें दो तीन बच्चे बच्चियां शामिल है। बड़ी संख्या एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों ने घड़ियाल को पैरों से मारकर लोगों से दूर किया।

