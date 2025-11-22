Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCriminals will be in trouble, forced to leave Bihar New Home Minister Samrat Chaudhary first warning
अपराधियों की खैर नहीं, बिहार से बाहर जाना होगा; नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पहली चेतावनी

संक्षेप:

बिहार की नई नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शनिवार को भाजपा ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, उन्हें बिहार से बाहर जाना होगा। आपको बता दें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है।

Sat, 22 Nov 2025 03:28 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की नई नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। जो सबसे अहम विभागों में एक है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। बिहार अपराध के लिए नहीं है। क्रिमिनल्स को अब बिहार से बाहर ही जाना होगा। भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन में मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया है।

सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया है। आगे भी राज्य में सुशासन स्थापित हो इसकी चिंता करते रहना है। सुशासन की सारी व्यवस्था नीतीश जी के निर्देशन में ही स्थापित होगी।

माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनने के बाद बिहार में कानून-व्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। ठोस और प्रभावी कदम उठाकर अपराध ग्राफ को कम करने में सक्षम होंगे। बीते साल अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। विपक्ष भी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरता रहा है। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे, तो उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सम्राट बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं।

एनडीए की पिछली सरकार में सम्राट चौधरी ने वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पैतृक सीट तारापुर से 1,22,480 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और आरजेडी के उम्मीदवार को बड़ा अंतर से हराया।

शनिवार को वे गृह विभाग का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले आज नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपने-विभागों का पदभार ग्रहण किया। जिसमें जदयू के अशोक चौधरी, बीजेपी की श्रेयसी सिंह, रालोमो के दीपक कुशवाहा शामिल रहे।