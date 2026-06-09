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बिहार में अपराधियों का खुला चैलेंज, JDU सांसद के घर बड़ी चोरी; सुरक्षाकर्मी की सरकारी पिस्तौल भी ले उड़े चोर

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur MP House Theft: भागलपुर में जदयू सांसद अजय कुमार मंडल के सूने आवास का ताला तोड़कर चोरों ने सुरक्षाकर्मी की पिस्तौल, कंप्यूटर और सीसीटीवी का डीवीआर चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिहार में अपराधियों का खुला चैलेंज, JDU सांसद के घर बड़ी चोरी; सुरक्षाकर्मी की सरकारी पिस्तौल भी ले उड़े चोर

Bhagalpur MP House Theft: बिहार में अपराधियों और चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें कानून या पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। इसकी एक बेहद हैरान कर देने वाली बानगी भागलपुर में देखने को मिली है, जहां बेखौफ चोरों ने मौजूदा एनडीए सरकार में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद अजय कुमार मंडल के आवास और कार्यालय को ही अपना निशाना बना लिया। चोरों ने रविवार की रात सांसद के घर का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर वहां से न सिर्फ कीमती सामान बटोर ले गए, बल्कि सांसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी की सरकारी पिस्तौल पर भी हाथ साफ कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल चोरी की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

सूने घर का फायदा उठाकर घुसे चोर

यह पूरी घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी स्थित शास्त्री भवन की है, जहां सांसद का आवास और दफ्तर दोनों हैं। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने अंदर रखी अलमारी को खंगाला और वहां रखे कंप्यूटर, जरूरी सरकारी दस्तावेज और सांसद के सुरक्षाकर्मी की पिस्तौल चुरा ली। सबसे शातिराना बात यह रही कि चोरों ने अपनी पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी उखाड़ लिया, ताकि पुलिस के हाथ कोई वीडियो फुटेज न लग सके।

सचिव के पहुंचने पर खुला राज

इस पूरी वारदात का खुलासा सोमवार की शाम को तब हुआ, जब सांसद के सचिव गौरव कुमार किसी काम से कार्यालय पहुंचे। वहां मुख्य गेट और कमरों का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए, जिसके बाद तुरंत तिलकामांझी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सांसद अजय कुमार मंडल ने खुद इस चोरी की पुष्टि की है और बताया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जो आस-पास के चौराहों पर लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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