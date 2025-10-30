बिहार में बदमाश बेलगाम? दारोगा की गला रेतकर हत्या, खेत में मिली लाश; मौके से ये सामान मिले

संक्षेप: मृतक मधुबनी जिला के राजपार थाना के कुंनवार गांव निवासी अनंत पासवान के लड़के अनिरुद्ध कुमार है। गुरुवार की सुबह रहर के खेत मे एएसआई का शव पाया गया। हत्या गला रेतकर की गई है।

चुनाव वाले बिहार में एक सननीखेज वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक पुलिस पदाधिकारी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गयी। सीवान के दरौंदा थाने में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार की गुरुवार की सुबह दरौंदा-महाराजगंज मुख्य सड़क के सिरसाव नवका टोला से सटे रहर के खेत मे लाश मिली। उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है।

मृतक की उम्र करीब 46 वर्ष थी। मृतक मधुबनी जिला के राजपार थाना के कुंनवार गांव निवासी अनंत पासवान के लड़के अनिरुद्ध कुमार है। गुरुवार की सुबह रहर के खेत मे एएसआई का शव पाया गया। हत्या गला रेतकर की गई है। शव के समीप लोहे का रड, गमछा, टूटा चश्मा, जुता का फीता, चप्पल मिला है। एएसआई का बायां हाथ टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रड से मारकर हाथ तोड़ दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच गए। सूचना मिलते ही एसपी मनोज कुमार तिवारी, एसडीपीओ महाराजगंज अमन जांच करने पहुँच गए।

पुलिस सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है कि ASI अनिरुद्ध छठ महापर्व को लेकर दरभंगा के अपने पैतृक घर गए थे। उनके साथ उनका परिवार भी गया था। परिवार को वो छोड़कर वो सिवान लौटे थे। इसके बाद दरौंदा थाने के एक गांव सिरसांव नवका टोला के अरहर के खेत में उनकी लाश मिली। सुबह जब पुलिस अफसर की हत्या की खबर इलाके में फैली तो सनसनी मच गई। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद सभी सामानों को फॉरेसिंक जांच के लिए जब्त कर लिया।