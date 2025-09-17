शिवहर में अपराधियों का तांडव, दो लोगों पर बरसाई गोलियां; मर्डर से सनसनी

बिहार के शिवहर जिले के दोस्तियां में बुधवार को अपराधियों ने गुड्डू ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि लालकृष्ण झा गोली लगने से घयाल हो गया। दो अपराधी गोलियां बरसाकर पैदल ही मौके से फरार हो गए।

बिहार के शिवहर जिले में बुधवार को अपराधियों का तांडव देखने को मिला। जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव में अपराधियों ने दो लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्यारों की तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार यह वारदात बुधवार सुबह हुई। मृतक का नाम गुड्डू ठाकुर है। उसे चार गोलियां मारी गईं। वहीं, उसका साथ लाल कृष्ण झा भी गोली लगने से घायल हुआ है। उसका गंभीर हालत में सीतामढ़ी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दो अपराधी पैदल ही आए और वारदात को अंजाम देने के बाद पैदल ही मौके से भाग निकले।

इस वारदात के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स दोस्तियां गांव पहुंची है। घटनास्थल पर एसडीपीओ सुशील कुमार, कई थानों की पुलिस एवं एसटीएफ जांच में जुट गई। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे।