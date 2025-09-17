Criminals rampage in Sheohar firing bullets two people murder causes sensation शिवहर में अपराधियों का तांडव, दो लोगों पर बरसाई गोलियां; मर्डर से सनसनी, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के शिवहर जिले के दोस्तियां में बुधवार को अपराधियों ने गुड्डू ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि लालकृष्ण झा गोली लगने से घयाल हो गया। दो अपराधी गोलियां बरसाकर पैदल ही मौके से फरार हो गए। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, शिवहर/सीतामढ़ीWed, 17 Sep 2025 04:16 PM
बिहार के शिवहर जिले में बुधवार को अपराधियों का तांडव देखने को मिला। जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव में अपराधियों ने दो लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्यारों की तलाश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार यह वारदात बुधवार सुबह हुई। मृतक का नाम गुड्डू ठाकुर है। उसे चार गोलियां मारी गईं। वहीं, उसका साथ लाल कृष्ण झा भी गोली लगने से घायल हुआ है। उसका गंभीर हालत में सीतामढ़ी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दो अपराधी पैदल ही आए और वारदात को अंजाम देने के बाद पैदल ही मौके से भाग निकले।

इस वारदात के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स दोस्तियां गांव पहुंची है। घटनास्थल पर एसडीपीओ सुशील कुमार, कई थानों की पुलिस एवं एसटीएफ जांच में जुट गई। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे।

दोस्तियां के कुख्यात संतोष झा की पूर्व में हुई हत्या

दोस्तियां गांव में बुधवार को हुए गोलीकांड से गैंगवार की आशंका तेज हो गई है। एक दशक पहले तक सीतामढ़ी और शिवहर जिले में दहशत का पर्याय रहा कुख्यात संतोष झा दोस्तियां का ही रहने वाला था। संतोष की साल 2018 में डुमरा कोर्ट परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप मुकेश पाठक गैंग पर लगा था। मुकेश पाठक फिलहाल जेल में बंद है। अब दोस्तियां के गुड्डू ठाकुर और लाल कृष्ण झा पर गोलियां चलाने के पीछे किसका हाथ और क्या मकसद है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।