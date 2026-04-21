गुनाह का जीजा-साला गिरोह, 2 हजार में जान पर खतरे का खेल उजागर; 9 गाड़ी, 21 मोबाइल के साथ 4 गिरफ्तार
पुलिस ने चोरी की नौ बाइक और 21 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। चार की गिरफ्तारी हुई। हालांकि, गिरोह का एक सदस्य भागने में सफल रहा।
Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना में गुनाह के साला-जीजा गिरोह का खुलासा हुआ है। फुलवारी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प है कि इस गिरोह को साला-बहनोई दोनों मिलकर चलाते थे। पुलिस ने चोरी की नौ बाइक और 21 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। हालांकि, गिरोह का एक सदस्य भागने में सफल रहा। गिरफ्तार मो. अरशद उर्फ शदाब उर्फ अरशद डी गिरोह का सरगना है। उसपर हत्या, लूट, डकैती समेत 20 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं मो. आमिर (नौसहा), शाहिद (नया टोला), मो. नौशाद (लाल मियां दरगाह के पास) को गिरफ्तार किया गया है। सभी फुलवारीशरीफ के निवासी हैं।
पुलिस के अनुसार बाइक चोरी का 15 अप्रैल को दर्ज मामले में नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नोहसा इमली तल इलाके में छापेमारी कर तीन लोगों को चोरी की दो बाइक और 21 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि मो. अरशद ने साले सौदागर के साथ बाइक चोरों का गिरोह बना रखा है। गिरोह रोजाना कम से कम एक बाइक चोरी करने का टारगेट रखता है। बाइक चोरी करने में कामयाब नहीं हुए तो मोबाइल झपट लेते थे।
चोरी की गई बाइक अरशद अपने सुसराल में छिपाकर रखता था। उसका साला मो. सौदागर भी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बाद में 10 से 15 हजार रुपये में बाइक बेच देते थे। चोरी करने वाले बदमाशों को प्रति बाइक दो हजार रुपये दिए जाते थे। पुलिस के अनुसार अरशद पूर्व में हत्या, लूट, डकैती और चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वह स्मैक के अवैध धंधे में भी सक्रिय हो गया था और इसमें कई युवाओं को जोड़ रखा था। इसके बाद उसने दोबारा बाइक चोरी का गिरोह खड़ा किया। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने सरगना अरशद को भी पकड़ा, जिसके पास से चोरी की एक और बाइक के अलावा मोबाइल बरामद हुआ। इसके बाद अरशद के साले के घर छापेमारी कर चोरी की छह बाइक बरामद की गई।
इस तरह गिरोह द्वारा चुराई गई नौ बाइक जब्त की गई। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह एक बड़ा गिरोह है, जो बाइक चोरी के साथ अन्य अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। पकड़े गये सरगना अरशद पर फुलवारी में 13 जबकि रूपसपुर, बेऊर और हवाई अड्डा थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। मो. नौशाद पर भी पहले से चोरी के केस दर्ज है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें