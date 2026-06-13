पटना में ठांय-ठांय, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश ढेर; 2 दारोगा को भी लगी गोली
मसौढ़ी के मणिचक में शुक्रवार की शाम पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी मोहम्मद हैदर मारा गया। वहीं, इस दौरान अपराधियों की फायरिंग में मसौढ़ी के प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार को गोली लगी।
Police Encounter: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की शाम पुलिसऔर अपराधियों के बीच खूनी जंग का नजारा दिखा। मसौढ़ी के मणिचक में शुक्रवार की शाम पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी मोहम्मद हैदर मारा गया। वहीं, इस दौरान अपराधियों की फायरिंग में मसौढ़ी के प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार को गोली लगी। पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कार्रवाई के दौरान घायल हुए दोनों दारोगा का इलाज कराया जा रहा है।
प्राथमिक उपचार के बाद दोनों दारोगा को पटना रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मसौढ़ी थाने के मणिचक तालाब से पश्चिम पइन के पास अपराधियों के जुटने की सूचना मिली। तैयारी करने के बाद प्रभारी थानाध्यक्ष सह अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार दलबल के साथ छापेमारी करने गए। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार के बाएं पैर में गोली लग गई। वहीं, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के हाथ को छूते हुए गोली निकल गई। जवाब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद हैदर ढेर हो गया। वहीं, अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उनकी तलाश की जा रही है।
गिरोह का सफाया होगा
इधर, दो पुलिस अधिकारियों को गोली लगने की सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बता दें कि मणिचक तालाब के आसपास नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी बीच पुलिस को कुछ पेशेवर अपराधियों के जुटने की सूचना मिली। सत्यापन के बाद टीम बनाई गयी। मौके पर पहुंच कर पुलिस टीम ने बदमाशों को घेर लिया। फंसता देख एक बदमाश ने गोली चलाना शुरू कर दिया। राहुल कुमार को गोली लगने के बाद पुलिस ने बदमाश को पहचान लिया। बचाव और जवाबी कार्रवाई में बदमाश को मार गिराया। मारे गए मोहम्मद हैदर का आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है। कार्रवाई के दौरान फरार हुए बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है।
बदमाशों की खैर नहीं
बदमाश की गोली से घायल दोनों दारोगा को मसौढी से पटना शहर रेफर कर दिया गया। दोनों का इलाज चल रहा है। एक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने बताया कि बदमाश के शव को पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गिरोह की पहचान की जा रही है। अपराध पर रोक लगाने की नीति पर पुलिस आगे भी काम करती रहेगी।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें