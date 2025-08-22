criminal escaped from court breaking handcuffs Samastipur police chased caught him had fired at DIU कोर्ट से हथकड़ी खोल भागा बदमाश, खदेड़कर पुलिस ने दबोचा; डीआईयू पर चलाई थी गोली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar News

कोर्ट से हथकड़ी खोल भागा बदमाश, खदेड़कर पुलिस ने दबोचा; डीआईयू पर चलाई थी गोली

कमेहसी थाना पुलिस उसे न्यायालय में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी। तभी उसने अचानक पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी खोल ली और फरार हो गया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुरFri, 22 Aug 2025 09:14 AM
बिहार के समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में गुरुवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस अभिरक्षा में लाया गया एक कैदी हथकड़ी खोलकर भाग निकला। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर दौड़कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए कैदी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के अहिलवारा गांव निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि बुधवार की रात चकमेहसी थाना पुलिस और डीआईयू की संयुक्त टीम ने तारा चौक के पास उसे घेराबंदी कर पकड़ा था। उस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।

तलाशी में उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए थे। गुरुवार को चकमेहसी थाना पुलिस उसे न्यायालय में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी। तभी उसने अचानक पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी खोल ली और फरार हो गया। जैसे ही इसका पता चला कि साथ लेकर आए पुलिस वाले चौंक पड़े। लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर रेलवे कॉलोनी रोड नंबर-0 में जदयू जिला कार्यालय के पास उसे दबोच लिया।

बता दें कि हाल के दिनों में कोर्ट परिसर और थाना अभिरक्षा से कई अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर से कई बार बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। फरार हुए एक अपराधी का पिछले दिनों वैशाली पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन बाकी अन्य अब तक फरार चल रहे है। राज्य के कई अन्य जिलों में भी पुलिस कस्टडी से क्रिमिनल के फरार होने की घटनाएं हो चुकी हैं।

समस्तीपुर की घटना ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा और अभिरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार पुलिस जांच में जुट गई है कि बार बार बदमाश हथकड़ी से कैसे फरार हो जाते हैं क्योंकि काफी मेहनत से गिरफ्तारी के बाद बदमाश की आसानी से फरार हो जाने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं।