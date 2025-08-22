कोर्ट से हथकड़ी खोल भागा बदमाश, खदेड़कर पुलिस ने दबोचा; डीआईयू पर चलाई थी गोली

कमेहसी थाना पुलिस उसे न्यायालय में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी। तभी उसने अचानक पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी खोल ली और फरार हो गया।

बिहार के समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में गुरुवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस अभिरक्षा में लाया गया एक कैदी हथकड़ी खोलकर भाग निकला। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर दौड़कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए कैदी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के अहिलवारा गांव निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि बुधवार की रात चकमेहसी थाना पुलिस और डीआईयू की संयुक्त टीम ने तारा चौक के पास उसे घेराबंदी कर पकड़ा था। उस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।

तलाशी में उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए थे। गुरुवार को चकमेहसी थाना पुलिस उसे न्यायालय में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी। तभी उसने अचानक पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी खोल ली और फरार हो गया। जैसे ही इसका पता चला कि साथ लेकर आए पुलिस वाले चौंक पड़े। लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर रेलवे कॉलोनी रोड नंबर-0 में जदयू जिला कार्यालय के पास उसे दबोच लिया।

बता दें कि हाल के दिनों में कोर्ट परिसर और थाना अभिरक्षा से कई अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर से कई बार बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। फरार हुए एक अपराधी का पिछले दिनों वैशाली पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन बाकी अन्य अब तक फरार चल रहे है। राज्य के कई अन्य जिलों में भी पुलिस कस्टडी से क्रिमिनल के फरार होने की घटनाएं हो चुकी हैं।