बिहार के 66 फीसदी विधायकों पर आपराधिक केस, अनंत सिंह की पत्नी सबसे अमीर; सबसे गरीब कौन

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में विजयी होने वाले 241 विधायकों में कुल 158 विधायकों (66 प्रतिशत) वर्तमान विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 119 (49 %) पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि हत्या से संबंधित मामलों में 16 विधायकों का नाम शामिल है।

बिहार विधानसभा के वर्ष 2020 में हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाले 66 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। सोमवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वाच ने इसकी रिपोर्ट जारी की। साथ ही, एडीआर की रिपोर्ट सभी प्रमुख दलों के प्रदेश अध्यक्ष को भी मंगलवार को भेजा जाएगी, ताकि आगामी चुनाव में स्वच्छ छवि के उम्मीदवार बनाया जा सके।

एडीआर एवं बिहार इलेक्शन वॉच के संयोजक राजीव कुमार ने सोमवार को बताया कि सभी दलों से यह आग्रह किया जाएगा कि वे उम्मीदवारों के चयन में उनकी पृष्ठभूमि की गहराई से समीक्षा करें, तभी उन्हें उम्मीदवार बनाए। एडीआर की रिपोर्ट 241 विधायकों के आपराधिक मामलों की रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषित कर तैयार की गई है।

इनमें भाजपा के 83 विधायकों में से 41 (49%), राजद के 72 में से 43 (60 %), जदयू के 47 में से 13 (28%), कांग्रेस के 17 में से नौ (53%), भाकपा माले के 11 में से सात (64 %), हम के चार में से एक (25%), माकपा के दो में दो (शतप्रतिशत), एआईएमआईएम के एक में एक (शत प्रतिशत) और निर्दलीय दो में दो (शत प्रतिशत) विधायकों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं।

नीलम देवी सबसे अमीर तो राम विकास सदा सबसे गरीब रिपोर्ट के अनुसार, करोड़पति विधायकों में 241 में से 194 विधायक करोड़पति हैं। वर्तमान 241 विधायकों की कुल मिलाकर संपत्ति 1121.61 करोड़ है। करोड़पति विधायकों में सबसे अधिक भाजपा में 72, राजद में 63, जदयू में 39, कांग्रेस में 13, हम में दो, भाकपा माले में एक, माकपा में एक विधायक हैं। इनमें सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायकों में मोकामा की विधायक नीलम देवी हैं।

उनकी संपत्ति कुल 80 करोड़ रुपये की है। दूसरे स्थान पर बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी हैं, जिनकी चल-अचल संपत्ति 72 करोड़ रुपये की है। तीसरे स्थान पर भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की है, जिनकी संपत्ति 43 करोड़ रुपये की है। सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में अलौली के विधायक राम विकास सदा है, जिनके पास सिर्फ 70 हजार की चल-अचल संपत्ति हैं।